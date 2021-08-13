Доллар рухнул до минимума за 13 месяцев – официальный курс

Доллар подорожает, считает аналитик / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 16 августа:

13.08 16.08 Изменение 1 доллар США 26,77 грн 26,69 грн - 0,08 1 евро 31,42 грн 31,40 грн - 0,02

Курс доллара снизился еще на восемь копеек по сравнению со значениями 13 августа. В предыдущий банковский день "зеленый" подешевел на три копейки. Это минимум с 1 июля 2020 года, то есть более чем за год. За неделю – с 6 по 13 августа – гривня окрепла по отношению к американской валюте уже на 14 копеек. Но, по прогнозам, нынешнее укрепление гривни не продержится долго, и курс доллара скоро превысит 27 гривен.

Курс евро снизился на две копейки после роста на копейку днем ранее. В целом европейская валюта тоже находится на минимальных значениях с середины лета 2020 года.

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Как менялся курс доллара

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года: