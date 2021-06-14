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Доллар просел, а евро упал до 9-месячного минимума: курс НБУ

14 июня, 08:00

Игорь Тимофеев

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 14 июня

Доллар просел, а евро упал до 9-месячного минимума / Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 14 июня, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

По сравнению со значениями пятницы, 11 июня, доллар опустился на 7 копеек после роста на две копейки в предыдущий банковский день. Значения доллара продолжают крутиться у минимумов середины июля 2020 года, то есть почти 11 месяцев. А на межбанке доллар уже покатился к годовым минимумам.

За неделю – с 7 по 14 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 25 копеек.

Курс евро продолжает уходить все ниже психологического рубежа. Евровалюта обвалилась еще на 20 копеек после просадки на 3 копейки 11 июня. Это стало минимумом с начала сентября 2020 года.

Стоимость 10 российских рублей 14 июня поднялась на полторы копейки после копейки роста банковским днем ранее. Польский злотый, напротив, на три копейки подешевел после снижения на четыре копейки днем ранее.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В пятницу, 11 июня, доллар на межбанке упал на 8 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,02/27,04 грн (покупка/продажа). Евровалюта рухнула вниз сразу на 27 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,75/32,77 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл.

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В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

Тем временем в украинском Кабмине прогнозируют, что в ближайшие три года курс доллара не превысит 30 грн:

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Источник: Сегодня

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