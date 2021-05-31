Доллар продолжил падение, евро развернулся вверх: официальный курс на первый день лета

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 1 июня

Доллар подешевел / Фото: Данил Павлов, Сегодня

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 1 июня:

31.05 01.06 Изменение 1 доллар США 27,50 грн 27,48 грн - 0,02 1 евро 33,39 грн 33,51 грн + 0,12

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара снизился еще на две копейки после падения на три копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 25 мая по 1 июня – гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на пять копеек. При этом аналитики уже объяснили, почему доллар вернулся к падению.

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А вот курс евро вырос на 12 копеек после падения на 18 копеек днем ранее. Эксперты отмечают, что сейчас стоимость евровалюты в Украине зависит, скорее, от ситуации на глобальных финансовых рынках, чем от тенденций внутри нашей страны.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, почему в начале мая курс доллара начал падать, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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