Доллар продолжил падение, евро развернулся вверх: официальный курс на первый день лета

Доллар подешевел / Фото: Данил Павлов, Сегодня
Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 1 июня:
|31.05
|01.06
|Изменение
|1 доллар США
|27,50 грн
|27,48 грн
|- 0,02
|1 евро
|33,39 грн
|33,51 грн
|+ 0,12
По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара снизился еще на две копейки после падения на три копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 25 мая по 1 июня – гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на пять копеек. При этом аналитики уже объяснили, почему доллар вернулся к падению.
А вот курс евро вырос на 12 копеек после падения на 18 копеек днем ранее. Эксперты отмечают, что сейчас стоимость евровалюты в Украине зависит, скорее, от ситуации на глобальных финансовых рынках, чем от тенденций внутри нашей страны.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
А о том, почему в начале мая курс доллара начал падать, узнавайте из сюжета "Сегодня":
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