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Доллар продолжил падение, евро развернулся вверх: официальный курс на первый день лета

31 мая, 16:27

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 1 июня

Доллар подешевел / Фото: Данил Павлов, Сегодня

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 1 июня:

31.0501.06Изменение
1 доллар США27,50 грн27,48 грн- 0,02
1 евро33,39 грн33,51 грн+ 0,12

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара снизился еще на две копейки после падения на три копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 25 мая по 1 июня – гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на пять копеек. При этом аналитики уже объяснили, почему доллар вернулся к падению.

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А вот курс евро вырос на 12 копеек после падения на 18 копеек днем ранее. Эксперты отмечают, что сейчас стоимость евровалюты в Украине зависит, скорее, от ситуации на глобальных финансовых рынках, чем от тенденций внутри нашей страны.

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А о том, почему в начале мая курс доллара начал падать, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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