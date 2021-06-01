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Доллар продолжил падение, евро ползет вверх: НБУ установил курс валют на среду

1 июня, 16:29

Игорь Тимофеев

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 2 июня

Обменники не успевают менять табло / Фото: Сегодня

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 2 июня:

01.0602.06Изменение
1 доллар США27,47 грн27,44 грн- 0,03
1 евро33,51 грн33,53 грн+ 0,02

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара снизился еще на три копейки после падения на три копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 26 мая по 2 июня – гривня ослабла по отношению к американской валюте на две копейки. Аналитики уже объяснили, почему доллар вернулся к падению.

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А вот курс евро вырос на две копейки после роста на 12 копеек днем ранее. Эксперты отмечают, что сейчас стоимость евровалюты в Украине зависит, скорее, от ситуации на глобальных финансовых рынках, чем от тенденций внутри нашей страны.

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Источник: Сегодня

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