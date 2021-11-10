Доллар пошел на снижение: как локдаун в Украине бьет по валюте

Что будет с курсом доллара в ближайшее время / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 11 ноября:

10.11 11.11 Изменение 1 доллар США 26,09 грн 26,06 грн -0,03 1 евро 30,21 грн 30,12 грн -0,09

По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на среду, 10 ноября, доллар подешевел на 3 копейки, а евро стал ниже на 9 копеек.

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Что происходило с курсом доллара на межбанке

Как рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, утром рынок ждал выхода НБУ с покупкой валюты, чтобы сдержать новую волну укрепления гривни.

Объемы торгов утром были небольшими, но участники рынка опасались, что "Укрэнерго" может возобновить продажи после вчерашней паузы. Позиции нерезидентов снизились на 50 млн гривен, вероятно, за счет продажи коротких бумаг и перехода в длинные.

Рынок переваривает данные по инфляции, годовые темпы которой в октябре составили 10,9% (11% в сентябре).

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"В остальном ситуация остается прежней. Локдаун в большинстве областей сдерживает деловую активность и спрос на иностранную валюту. Эпидемиологическая и энергетическая ситуации остаются очень тяжелыми", – говорит Шевчишин.

В ближайшее время он ожидает волатильность на валютном рынке и колебание курса в диапазоне 26-26,1 гривни за доллар. Вероятно, НБУ будет сдерживать дальнейшее укрепление гривни, не допуская подхода к 26 гривням за доллар.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.