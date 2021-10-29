Доллар пошел на снижение. К какому курсу украинцам готовиться в ноябре

Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в Украине в ноябре / Фото: Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 1 ноября:
|29.10
|1.11
|Изменение
|1 доллар США
|26,33 грн
|26,28 грн
|-0,05
|1 евро
|30,5 грн
|30,6 грн
|+0,10
По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на пятницу, 29 октября, курс доллара снизился на 5 копеек, а евро вырос на 10 копеек.
Что будет с курсом доллара в ноябре?
Как рассказал "Сегодня" Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, вероятно, курс гривны в ноябре будет колебаться в диапазоне 26,3-27 гривен за доллар США.
"Главным фактором для рынка остается слабость покупателей валюты, поскольку импортеры не проявляют активности. В частности, энерготрейдеры, которые, пока не начался отопительный период, надеются, что цены откатятся ниже", – говорит эксперт.
Однако с другой стороны импортеры потребительских товаров не хотят покупать валюту и импортировать по нескольким причинам:
- из-за опасений эпидемиологических ограничений;
- падения спроса со стороны населения и, соответственно, невозможности распродать купленные товары.
Население так же не покупает валюту для сбережений, поскольку ставки низкие, а гривна укрепляется.
В ноябре, в связи со стартом отопительного периода, ожидаем, что на рынок выйдут газотрейдеры. Однако продавцы валюты более сильны.
"Во-первых, это аграрии, которые получили рекордный в этом году урожай. Во-вторых, это приток валюты от украинцев из-за границы. В-третьих, высокая инфляция поддерживает бюджетные доходы", – говорит Андрей Шевчишин.
Он ожидает, что рост экономики существенно замедлится при сохранении высоких темпов инфляции. Это должно подтолкнуть спекулянтов, нерезидентов и позже других участников активизироваться с покупками.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.
Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.