Доллар пошел на снижение. К какому курсу украинцам готовиться в ноябре

Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в Украине в ноябре / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 1 ноября:

29.10 1.11 Изменение 1 доллар США 26,33 грн 26,28 грн -0,05 1 евро 30,5 грн 30,6 грн +0,10

По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на пятницу, 29 октября, курс доллара снизился на 5 копеек, а евро вырос на 10 копеек.

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Что будет с курсом доллара в ноябре?

Как рассказал "Сегодня" Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, вероятно, курс гривны в ноябре будет колебаться в диапазоне 26,3-27 гривен за доллар США.

"Главным фактором для рынка остается слабость покупателей валюты, поскольку импортеры не проявляют активности. В частности, энерготрейдеры, которые, пока не начался отопительный период, надеются, что цены откатятся ниже", – говорит эксперт.

Однако с другой стороны импортеры потребительских товаров не хотят покупать валюту и импортировать по нескольким причинам:

из-за опасений эпидемиологических ограничений;

падения спроса со стороны населения и, соответственно, невозможности распродать купленные товары.

Население так же не покупает валюту для сбережений, поскольку ставки низкие, а гривна укрепляется.

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В ноябре, в связи со стартом отопительного периода, ожидаем, что на рынок выйдут газотрейдеры. Однако продавцы валюты более сильны.

"Во-первых, это аграрии, которые получили рекордный в этом году урожай. Во-вторых, это приток валюты от украинцев из-за границы. В-третьих, высокая инфляция поддерживает бюджетные доходы", – говорит Андрей Шевчишин.

Он ожидает, что рост экономики существенно замедлится при сохранении высоких темпов инфляции. Это должно подтолкнуть спекулянтов, нерезидентов и позже других участников активизироваться с покупками.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.