Долар пішов на зниження. До якого курсу українцям готуватись у листопаді

Експерт розповів, що буде з курсом долара в Україні у листопаді / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на понеділок, 1 листопада:

29.10 1.11 Зміна 1 долар США 26,33 грн 26,28 грн -0,05 1 євро 30,5 грн 30,6 грн +0,10

Порівняно з курсом, що НБУ встановлював на п'ятницю, 29 жовтня, курс долара знизився на 5 копійок, а євро зріс на 10 копійок.

Реклама

Що буде з курсом долара у листопаді?

Як розповів Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club, ймовірно, курс гривні в листопаді коливатиметься в діапазоні 26,3-27 гривень за долар США.

"Головним фактором для ринку залишається слабкість покупців валюти, оскільки імпортери не проявляють активності. Зокрема, енерготрейдери, які поки не розпочався опалювальний період, сподіваються, що ціни відкотяться нижче", – каже експерт.

Однак, з іншого боку, імпортери споживчих товарів не хочуть купувати валюту та імпортувати по деяким причинам:

через побоювання епідеміологічних обмежень;

падіння попиту з боку населення та, відповідно, неможливості розпродати куплені товари.

Населення також не купує валюту для заощаджень, оскільки ставки низькі, а гривня зміцнюється.

Реклама

У листопаді, через старт опалювального періоду, очікуємо, що на ринок вийдуть газотрейдери. Проте продавці валюти сильніші.

"По-перше, це аграрії, які отримали рекордний цьогорічний урожай. По-друге, це приплив валюти від українців з-за кордону. По-третє, висока інфляція підтримує бюджетні доходи", – каже Андрій Шевчишин.

Він очікує, що зростання економіки суттєво уповільниться за збереження високих темпів інфляції. Це має підштовхнути спекулянтів, нерезидентів та пізніше інших учасників активізуватися з покупками.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Реклама

Також ми писали і про те, що, за"Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%