Доллар покатился вниз: к чему готовиться украинцам в ближайшее время

Курс доллара и евро снова изменился / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 21 января:

20.01 21.01 Изменение 1 доллар США 28,4 грн 28,32 грн -0,08 1 евро 32,19 грн 32,11 грн -0,08

По сравнению с курсом НБУ на четверг, 20 января, курс доллара и евро снизился на 8 копеек.

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Что происходит с курсом валют

Как объяснил "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, 20 января Минфин Украины провел аукцион по размещению ОВГЗ.

"Как и ожидалось, результаты размещения весьма скромные – в госбюджет было привлечено лишь 4,15 млрд грн. Настроения участников рынка определяются геополитической ситуацией на границе Украины с Россией", – говорит эксперт.

Он отмечает, что риск военного конфликта приводит к падению котировок украинских ценных бумаг и "бегству" нерезидентов из ОВГЗ. Зарубежные инвесторы с начала года сократили свои портфели в этом активе на 6,44 млрд грн – до 86,21 млрд. Это оказывает сильное давление на курс украинской национальной валюты.

Ситуация на рынке украинских еврооблигаций в среду, 19 января, стабилизировалась. Ранее в течение 3-х дней курсы этих бумаг снижались и обновляли исторические минимумы. Инвесторы стремились получить премию за риск на фоне угрозы войны между РФ и Украиной. Однако международные рейтинговые агентства оставили неизменными свои прогнозы по украинским евробондам.

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Андрей Гойлов полагает, что в конце текущей недели доллар США относительно гривни ослабнет до уровня 28,20. В то же время единая европейская валюта с высокой долей вероятности снизится к отметке 32,10.

Как мы писали ранее, эксперты советуют пока не покупать доллар по двум причинам: чтобы не дать заработать продавцам на повышенном курсе и не потерять после праздников свои деньги.

Также, как рассказал ранее аналитик компании Esperio Александр Болтян, первые два месяца в 2022 году будут волатильными. Курс может держаться на уровне 28-28,5 грн за доллар.