Доллар покатился вниз, а евро заметно вырос: официальный курс

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 11 мая

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Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 12 мая:

11.05 12.05 Изменение 1 доллар США 27,76 грн 27,67 грн - 0,09 1 евро 33,49 грн 33,67 грн + 0,18

По сравнению со значениями 11 мая доллар упал на девять копеек после роста на четыре копейки в первый рабочий день после майских. За неделю – с 5 по 11 мая – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на шесть копеек.

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Евро продолжил дорожать – курс на 12 мая повысился еще 18 копеек после роста на восемь в предыдущий банковский день.

Ранее эксперты объяснили, чего ждать от курса доллара в Украине в ближайшее время:

Видео: Сегодня

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.