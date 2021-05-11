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Доллар покатился вниз, а евро заметно вырос: официальный курс

11 мая, 16:36

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 11 мая

/ Фото: Сегодня

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 12 мая:

11.0512.05Изменение
1 доллар США27,76 грн27,67 грн- 0,09
1 евро33,49 грн33,67 грн+ 0,18

По сравнению со значениями 11 мая доллар упал на девять копеек после роста на четыре копейки в первый рабочий день после майских. За неделю – с 5 по 11 мая – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на шесть копеек.

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Евро продолжил дорожать – курс на 12 мая повысился еще 18 копеек после роста на восемь в предыдущий банковский день.

Ранее эксперты объяснили, чего ждать от курса доллара в Украине в ближайшее время:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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