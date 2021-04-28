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Доллар подрос после обвала курса: ждать ли девальвации гривни

28 апреля, 16:26

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты к гривне на 29 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 29 апреля:

28.0429.04Изменение
1 доллар США27,77 грн27,79 грн+ 0,02
1 евро33,56 грн33,53 грн- 0,03

По сравнению со значениями 28 апреля доллар подорожал на две копейки после снижения до минимального с конца марта уровня. Но по итогам недели – с 22 по 29 апреля – украинская валюта все равно укрепилась по отношению к американской на 27 копеек. А эксперты отмечают, что население и бизнес "сбрасывают" валюту в преддверии длительных выходных. Это играет на руку гривне, поэтому ее стабильность пока сохранится, а существенной девальвации не будет.

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Курс евро на 29 апреля продолжил движение вниз. Он упал еще на три копейки после снижения на девять в предыдущий банковский день. Евровалюта оказалась на минимуме с 19 апреля.

Как известно, к укреплению гривни во многом привело ослабление напряженности на границах с Россией:

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Источник: Сегодня

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