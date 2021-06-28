Доллар подорожал – ждать ли курса 28 гривен

Эксперты разошлись во мнениях, каким будет тренд на стыке месяцев

Вопреки мнению, что недавний рост курса доллара был ситуативным и тренд вскоре должен поменяться, такого не случилось. Американская валюта продолжила дорожать, причем активно, за последнюю неделю курс вырос на 25 копеек. Почему так произошло и чего ждать дальше, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом за неделю

Наличный доллар, чуть притормозивший свое подорожание на длинные выходные в связи с празднованием Троицы, продолжил рост со вторника. Темпы ускорялись, и к четвергу за один доллар надо было выложить наличкой 27,55 грн – на 25 копеек больше, чем неделю назад. При этом спред (разница между курсами покупки и продажи) расширился с 20 до 23 копеек. Это указывало, что банкиры ожидают дальнейшего роста курса и надеются заработать на ажиотаже. Но к концу пятницы курс пошел вниз.

Окончательный средний курс перед очередными длинными выходными (в понедельник – День Конституции Украины) – 27,48 грн/доллар в продаже и 27,25 грн/доллар в покупке.

Максимальный курс, по которому можно сдать наличный доллар, – 27,30 грн (на 18 коп. выше, чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар, – 27,32 грн (на 14 коп. выше, чем неделю назад).

Нацбанк, установивший на минувший вторник официальный курс 27,19 грн/доллар (+15 коп.), продолжил ослаблять гривню. В среду было 27,31 грн/доллар, и, несмотря на то что в четверг курс национальной валюты неожиданно повысился на 4 копейки – до 27,27 грн/доллар, в пятницу было уже 27,46. В итоге за неделю гривня потеряла 29 копеек. На вторник, 29 июня, Нацбанк установил курс 27,40 грн/доллар, укрепив гривню на 6 коп.

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что главный фактор, который вторую неделю толкает курс доллара вверх, – нехватка валюты на межбанковском рынке. Но причины дефицита называют разные.

Олег Пендзин считает, что "виноваты" нерезиденты, не желающие покупать украинские гривневые ОВГЗ со столь низкой доходностью, которую предлагает Минфин, – не более 12% годовых.

"На аукционе во вторник были размещены ОВГЗ на 11,4 млрд грн, но купили их в основном украинские госбанки, а им не нужно сдавать для этого валюту, – анализирует Олег Пендзин. – Нерезидентам при годовой инфляции 9,5% в Украине не интересна реальная доходность 2-2,5%. А вот спрос на валюту, наоборот, растет – конец квартала. Нацбанк пытался сдержать рост курса, продавая валюту из резервов, но удалось лишь снизить темпы подорожания доллара".

Андрей Шевчишин отметил, что на рынке наблюдается некоторая растерянность, игроки следят за действиями нерезидентов, которые задают тон торгам.

"Пауза последних дней привела к ослаблению гривни и подтолкнула спекулянтов к покупкам валюты. Негативом стала коррекция вниз цен зерновых на мировых рынках при сохраняющихся высоких ценах нефти и газа. Опасаясь роста цен на топливо, импортеры стремятся сделать закупки. Таким образом, формируется риски для ослабления экспортной выручки при высоких затратах на импорт", – анализирует Андрей Шевчишин.

Александр Охрименко более оптимистичен: по его оценке, даже такой значительный рост курса, как 50 копеек за 10 дней, является ситуативным.

"Так совпало: конец месяца, конец квартала, снижение предложения валюты со стороны нерезидентов и экспортеров и, наоборот, рост спроса на нее у импортеров и спекулятивные действия некоторых игроков рынка привели к скачку курса. В июле тренд поменяется", – уверен Александр Охрименко.

Чего ожидать на наступившей неделе

Эксперты разошлись во мнениях. Например, Александр Охрименко ожидает к концу июня – началу июля постепенного разворота тренда вниз, на удешевление доллара, так как спрос на валюту снизится.

"Как минимум рост остановится, будет 27,45-27,55 грн/доллар в наличной продаже и около 27,30 – в покупке", – конкретизировал Александр Охрименко.

Андрей Шевчишин также говорит, что "на стыке месяцев" не стоит ожидать дальнейшего роста курса.

"В среду НБУ на фоне ослабления гривни выставил котировку с продажей 27,41 грн/доллар, чем сломил ослабление и поддержал продавцов валюты. Также регулятор очертил торговый диапазон, в котором он видит комфортную работу межбанковского рынка – 27,2-27,4 грн/доллар. Полагаем, что рынок останется в этих границах", – отметил Андрей Шевчишин.

Это значит, что средний курс наличной продажи на наступившей неделе может быть 27,35-27,60 грн/доллар.

Самый интересный прогноз дал Олег Пендзин.

"Гривня будет укрепляться, если нерезиденты активно возобновят покупку ОВГЗ, говорит эксперт. – Это произойдет, если Нацбанк повысит ставку рефинансирования (процент, под который он ссужает деньги комбанкам) выше уровня инфляции. Повышение учетной ставки маловероятно, так как на днях Нацбанк решил этого не делать. Вывод: нерезидентов на валютных аукционах мы не увидим, как не увидим и укрепления гривни. Или НБУ начнет активно продавать валюту, чтобы сбить на нее спрос и укрепить гривню. Какое решение примет регулятор, прогнозировать сложно".

Продавать или покупать валюту

Александр Охрименко признал, что из-за роста курса разница в доходах по краткосрочным гривневым депозитам и по доллару уменьшилась. Но, по его расчетам, пока на гривне можно заработать больше, чем на долларе, даже с учетом роста его курса.

"Чтобы доход по доллару стал выше, чем по гривне, необходим рост курса доллара выше 28 грн/доллар, – подсчитал Александр Охрименко. – Пока есть запас в 50 копеек".

Поэтому его совет зарабатывать на краткосрочных гривневых депозитах (1-2 месяца), а не на курсе доллара актуален на июль и август.

Олег Пендзин и Андрей Шевчишин советуют пока взять паузу: не покупать валюту без необходимости.

Шевчишин утверждает: несмотря на то что доллар показал рост, это не долгосрочный тренд, летом стоит ожидать снижения курса.

"В доллар можно будет снова вкладываться, когда курс откатится заметно ниже 27,5 грн/доллар", – конкретизировал он.

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