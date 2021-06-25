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Доллар и евро просели перед Днем Конституции: официальный курс

25 июня 2021 16:15

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 29 июня

Доллар и евро подешевели

Доллар и евро подешевели / Фото: REUTERS/Thomas White

Национальный банк Украины (НБУ) в преддверии длинных выходных по случаю Дня Конституции рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 29 июня:

25.0629.06Изменение
1 доллар США27,46 грн27,40 грн- 0,06
1 евро32,79 грн32,74 грн- 0,05
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По сравнению со значениями 25 июня курс доллара снизился на 4 копейки после взлета на 19 копеек в предыдущий банковский день. Тем не менее, тенденция к подорожанию "зеленого" осталась в силе. За неделю – с 22 по 28 июня – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 23 копейки.

Курс евро тоже упал после повышения. Евровалюта подешевела на пять копеек после роста на 19 днем ранее.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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