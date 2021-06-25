Доллар и евро просели перед Днем Конституции: официальный курс

Доллар и евро подешевели / Фото: REUTERS/Thomas White
Национальный банк Украины (НБУ) в преддверии длинных выходных по случаю Дня Конституции рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 29 июня:
|25.06
|29.06
|Изменение
|1 доллар США
|27,46 грн
|27,40 грн
|- 0,06
|1 евро
|32,79 грн
|32,74 грн
|- 0,05
По сравнению со значениями 25 июня курс доллара снизился на 4 копейки после взлета на 19 копеек в предыдущий банковский день. Тем не менее, тенденция к подорожанию "зеленого" осталась в силе. За неделю – с 22 по 28 июня – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 23 копейки.
Курс евро тоже упал после повышения. Евровалюта подешевела на пять копеек после роста на 19 днем ранее.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:
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