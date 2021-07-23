Доллар падает на межбанке – чего ждать от курса

Гривня может вырасти до психологической отметки 27 гривен за доллар

Пока гривня укрепляется, доллар падает / Фото: Сегодня, НБУ

Курс гривны на открытии рынка в пятницу, 23 июля, укрепляется и торгуется на уровне 27,06 гривен за доллар после того, как Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 8% с 7,5% годовых.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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По словам главы регулятора Кирилла Шевченко, ставка еще может быть повышена до 8,5% и удерживаться на этом уровне до второго квартала 2022 года. На такой шаг пойдут для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году.

"Нацбанк сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году на уровне 3,8%. В дальнейшем экономика будет расти приблизительно на 4% ежегодно. В то же время НБУ ухудшил прогноз по инфляции и оценивает годовые темпы на уровне 9,6%", – заявил эксперт.

Шевчишин добавил, что еще одной позитивной новостью для гривны стало то, что центробанк ожидает прогресс в переговорах между правительством Украины и Международным валютным фондом по поводу финансовой поддержки.

"Ужесточение монетарной политики вдохновило покупателей и, возможно, повлияет на Минфин в вопросе повышения ставок по облигациях внутреннего государственного займа Украины, что будет уже видно в следующий вторник. Также поддержкой для гривны выступает доразмещение евробондов на сумму 500 млн. долларов под 6,3%, что также усиливает позиции покупателей гривны", – сказал он.

По мнению Шевчишина, гривна может продолжить рост и подняться до психологической отметки 27 гривен за доллар. НБУ может выйти на рынок с покупками валюты, для сдерживания движения.

Напомним, ранее руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин также отмечал, что над гривней нависли угрозы.

А о том, что будет с курсом гривни в среднесрочной перспективе и стоит ли запасаться валютой, смотрите в сюжете: