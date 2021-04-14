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Доллар откатился за психологическую черту, а евро все равно взлетел: курс НБУ

14 апреля, 16:04

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 15 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 15 апреля:

14.0415.04Изменение
1 доллар США28,02 грн27,98 грн- 0,04
1 евро33,32 грн33,48 грн+ 0,16

По сравнению со значениями 14 апреля доллар подешевел на четыре копейки и откатился ниже психологической отметки в 28 гривен, которую до этого не достигал почти 1,5 месяца. За неделю – с 8 по 15 апреля – гривня ослабла по отношению к американской валюте на девять копеек. Эксперты уже предупреждали, что доллар нацелился на новый скачок вверх.

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В отличие от доллара, курс евро продолжил стремительный рост. Европейская валюта стала дороже сразу на 16 копеек.

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Источник: Сегодня

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