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Доллар обвалился до минимума с сентября 2020 года: официальный курс

17 мая, 16:32

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 18 мая

Доллар оказался на "дне" за 8 с лишним месяцев / Фото: Игорь Тимофеев, Сегодня

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 18 мая:

17.0518.05Изменение
1 доллар США27,61 грн27,56 грн- 0,05
1 евро33,48 грн33,44 грн- 0,04

По сравнению со значениями 17 мая курс доллара упал еще на пять копеек после снижения на две копейки в предыдущий банковский день. Это минимум с 1 сентября 2020 года, то есть более, чем за восемь месяцев.

За неделю – с 11 по 18 мая – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 20 копеек.

Как объясняли эксперты, во многом укрепление гривни обеспечивает спрос на украинскую руду и зерно, на которые к тому же растут мировые цены. Кроме того, нерезиденты приостановили свой выход из гривневых гособлигаций.

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Евро после роста на 11 копеек снизился в цене на четыре копейки.

Напомним, покупая наличные в банках украинцам не стоит опасаться, что на банкнотах может быть коронавирус. В Нацбанке дезинфицируют деньги. Подробнее смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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