Доллар обвалился до минимума с сентября 2020 года: официальный курс

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 18 мая

Доллар оказался на "дне" за 8 с лишним месяцев / Фото: Игорь Тимофеев, Сегодня

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 18 мая:

17.05 18.05 Изменение 1 доллар США 27,61 грн 27,56 грн - 0,05 1 евро 33,48 грн 33,44 грн - 0,04

По сравнению со значениями 17 мая курс доллара упал еще на пять копеек после снижения на две копейки в предыдущий банковский день. Это минимум с 1 сентября 2020 года, то есть более, чем за восемь месяцев.

За неделю – с 11 по 18 мая – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 20 копеек.

Как объясняли эксперты, во многом укрепление гривни обеспечивает спрос на украинскую руду и зерно, на которые к тому же растут мировые цены. Кроме того, нерезиденты приостановили свой выход из гривневых гособлигаций.

Реклама

Евро после роста на 11 копеек снизился в цене на четыре копейки.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, покупая наличные в банках украинцам не стоит опасаться, что на банкнотах может быть коронавирус. В Нацбанке дезинфицируют деньги. Подробнее смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня