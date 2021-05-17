Доллар обвалился до минимума с сентября 2020 года: официальный курс

Доллар оказался на "дне" за 8 с лишним месяцев / Фото: Игорь Тимофеев, Сегодня
Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 18 мая:
|17.05
|18.05
|Изменение
|1 доллар США
|27,61 грн
|27,56 грн
|- 0,05
|1 евро
|33,48 грн
|33,44 грн
|- 0,04
По сравнению со значениями 17 мая курс доллара упал еще на пять копеек после снижения на две копейки в предыдущий банковский день. Это минимум с 1 сентября 2020 года, то есть более, чем за восемь месяцев.
За неделю – с 11 по 18 мая – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 20 копеек.
Как объясняли эксперты, во многом укрепление гривни обеспечивает спрос на украинскую руду и зерно, на которые к тому же растут мировые цены. Кроме того, нерезиденты приостановили свой выход из гривневых гособлигаций.
Евро после роста на 11 копеек снизился в цене на четыре копейки.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
Напомним, покупая наличные в банках украинцам не стоит опасаться, что на банкнотах может быть коронавирус. В Нацбанке дезинфицируют деньги. Подробнее смотрите в сюжете:
Новости на эту же тему: