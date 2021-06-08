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Доллар обосновался на минимумах с прошлого лета: официальный курс

8 июня, 16:31

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 9 июня

Доллар снова подешевел / Фото: Сегодня, freepik.com

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 9 июня:

08.0609.06Изменение
1 доллар США27,19 грн27,18 грн- 0,01
1 евро33,08 грн33,11 грн+ 0,03

По сравнению со значениями 8 июня курс доллара снизился еще на копейку после падения на 10 копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" остался на минимуме с 15 июля 2020 года, то есть почти за 11 месяцев. За неделю – со 2 по 9 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 26 копеек.

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Курс евро, напротив, продолжил рост. Евровалюта подорожала еще на три копейки после роста на две копейки днем ранее.

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А о том, как изменятся пенсии украинцев в начале июля, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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