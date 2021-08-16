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Доллар обновил минимум за год – официальный курс

Ксения Капустинская
16 августа, 16:32
Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 17 августа

Доллар продолжил падение / Фото: Сегодня, REUTERS/Sertac Kayar

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 17 августа:

16.0817.08Изменение
1 доллар США26,69 грн26,65 грн- 0,04
1 евро31,40 грн31,36 грн- 0,04

Курс доллара снизился еще на четыре копейки по сравнению со значениями 16 августа. В предыдущий банковский день "зеленый" подешевел на восемь копейки. Доллар находится на минимуме с 25 июня 2020 года, то есть более чем за год. За неделю – с 10 по 17 августа – гривня окрепла по отношению к американской валюте уже на 15 копеек. Эксперты также предупредили, чего ждать от курса доллара к 30-летию Независимости.

Курс евро также упал на четыре копейки после снижения на две копейки днем ранее. В целом европейская валюта,как и американская, находится на минимальных значениях с середины лета 2020 года.

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Как менялся курс доллара

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года:

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