Доллар не сбавляет обороты: сколько стоит валюта на черном рынке

Сколько стоит доллар 10 июля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В субботу-воскресенье, 9 и 10 июля, доллар показал большой рост. По сравнению с данными 8 июля стоимость доллара выросла на 67 коп. в продаже и на 45 коп. в покупке.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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Так, по состоянию на 10 часов по киевскому времени стоимость американской валюты в покупке выросла до 36,51 грн (9 июля была 36,15 грн), в продаже — 36,87 грн (9 июля была 36,6 грн).

Динамика курса доллара 10 июля / Фото: скриншот

Что будет с долларом, если НБУ отпустит курс

Как заявил аналитик финансовых рынков Иван Угляница в комментарии UBR.ua, если НБУ отпустит курс, никто не знает, где он остановится.

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По его словам, эта неопределенность и сдерживает процесс. Дело в том, что импорт и экспорт в стране кардинально разделились. Импортеры, по сути, покупают валюту у Нацбанка, которая намного дешевле рыночной.

А экспорт, напротив, страдает, поскольку вынужден валюту продавать здесь по максимально низкому курсу.

"Поскольку Нацбанк не знает, какой будет курс, его нужно просто отпустить. Они готовы покупать по рыночному курсу, но никто больше к этому не готов", – считает Угляница.

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Как рассказывал в комментарии "Сегодня" финансовый аналитик Алексей Кущ, к настоящему курсу в ближайшие полгода может добавиться еще 15 % девальвации. Осенью скачок курса к 40 грн/долл. Кущ считает это абсолютно реальным.

Раньше мы рассказывали, сколько будет стоить доллар на следующей неделе.