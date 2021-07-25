Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынке

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Гривня продолжает укрепляться, ее курс приближается к 27 грн/доллар в наличной продаже. На уходящей неделе это произошло скачкообразно: слабый нисходящий тренд в пятницу вдруг ускорился в разы, и за один день доллар подешевел больше, чем за всю неделю. Почему гривня продолжает укрепляться, и чего ждать дальше, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом за неделю

Стабильность курса доллара на минувших выходных с понедельника сменилась его небольшим ослаблением – на 2-3 коп./доллар как в продаже, так и в покупке. Средний курс продажи наличного доллара держался в пределах 27,28-27,29 грн/доллар, а в пятницу снизился до 27,19. Курс покупки колебался в пределах 29,10-27,12 грн/доллар, при этом спрэд (разница между курсами покупки и продажи) держался, как и ранее, в пределах 17-18 копеек. Это говорило об уверенности банкиров в том, что никаких неожиданностей они не ждут. В пятницу курс продажи и покупки упал на 10 копеек, окончательный средний курс перед выходными – 27,19 грн/доллар в наличной продаже и 26,99 грн/доллар в покупке. При этом спрэд расширился до 20 копеек.

Максимальный курс по которому можно было сдать наличный доллар – 27,10 грн (на 11 коп. ниже, чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар – 27,12 грн (на 12 коп. ниже, чем неделю назад).

Нацбанк, установивший на минувший понедельник официальный курс 27,23 грн/доллар, со вторника по четверг то повышал, то снижал его на 2-3 копейки. В пятницу регулятор укрепил гривню на 5 копеек, до 27,19 грн/доллар. На понедельник, 26 июля, Нацбанк установил курс 27,05 грн/доллар, укрепив гривню сразу на 19 копеек.

Анализ ситуации на рынке

Эксперты разъяснили: укрепление гривни ускорилось потому, что Нацбанк, таки повысил учетную ставку рефинансирования (процент, под который он ссужает гривню комбанкам) с 7,5% до 8%. По разъяснению регулятора, решение принято в связи с тем, что в Украине ускорилась годовая инфляция выше 9%, то есть одалживая деньги дешево, Нацбанк несет убытки. Также в августе учетная ставка может быть увеличена до 8,5%, что должно сдержать инфляцию ниже 10% в этом году и вернуть ее к 5% в 2022 году.

"Это решение ожидалось еще месяц назад, но регулятор его не принял, ужесточив тогда, как компенсатор, правила рефинансирования, – говорит Олег Пендзин. – Также теперь к ставке рефинанса по краткосрочным кредитам до 90 дней будет добавлен еще 1%, то есть, фактически под 9% годовых, ранее такого не было".

Олег Пендзин также отметил, что последний аукцион Минфина по продаже ценных бумаг принес в казну 7,7 млрд грн (средний показатель), но нерезидентов заинтересовал мало – они ожидают роста доходности в связи с повышением учетной ставки. Это сдержало гривню от еще большего укрепления.

Александр Охрименко уверен, что радикально на рынке ничего не меняется.

"Учетная ставка влияет незначительно, больше курс доллара формирует спрос и предложение на межбанковском рынке, – возражает Александр Охрименко. – В пятницу был перекос в сторону предложения, поэтому гривня ситуативно укрепилась".

Андрей Шевчишин говорит, что на курс гривни влияют оба фактора, причем в сторону ее укрепления. По его словам, действительно был рост предложения валюты на рынке в пятницу.

"Ключевое предложение валюты сохраняется со стороны аграриев, которые находятся в активной фазе отгрузок зерна нового урожая. Покупатели валюты, в первую очередь импортеры, ввиду летнего затишья, достаточно пассивны. А вот нерезиденты постепенно ее покупают", – анализирует Андрей Шевчишин.

Чего ожидать на следующей неделе

Мнения экспертов отличаются.

Андрей Шевчишин прогнозирует, что в ближайшее время гривня имеет шансы на укрепление и может дойти до психологической отметки 27 гривен за доллар не только в покупке, но и в продаже.

"Следим за НБУ, который может выйти на рынок с покупками валюты, для сдерживания движения ниже 27 грн, – акцентировал эксперт. – Позитивной новостью для гривни стало сообщение регулятора о том, что ожидается прогресс в переговорах Украины с МВФ по поводу финансовой поддержки. Интересна будет позиция нерезидентов после решения НБУ о повышении учетной ставки. Нерезиденты с начала июля снизили свой портфель ОВГЗ на 2,8 млрд грн гривен. Возможно, в ближайшие дни нерезиденты станут на паузу, или даже вернутся к покупкам, но все будет зависеть уже от предложенной доходности по украинским ОВГЗ".

Александр Охрименко говорит, что с понедельника нисходящий тренд поменяется на восходящий, так как предложение валюты будет меньше. А если аукцион Минфина во вторник окажется успешнее предыдущего, причем за счет нерезидентов (им придется продавать валюту для покупки гривневых ОВГЗ), то гривня снова укрепится. Курс наличной продажи эксперт видит на неделе около 27,20 грн/доллар.

Олег Пендзин ожидает, что гривня в последнюю неделю июля чуть подешевеет, до 27,30 грн/доллар, так как нивелируются факторы, которые ее укрепили. По его словам, тренд на ослабление гривни окажется плавным из-за низкого спроса на валюту.

Продавать или покупать валюту

Александр Охрименко подтвердил, что еще месяц не стоит переходить с гривневых депозитов в валюту, так как пока на гривне можно заработать больше, чем на долларе.

Олег Пендзин советует взять паузу: не продавать и не покупать валюту без необходимости.

Андрей Шевчишин по-прежнему говорит, что, летом, когда доллар дешевеет, самое время вкладываться в валюту "в долгую". По его расчетам, к концу года курс будет более 28 гривен.

Есть и альтернативное мнение – вкладывать сбережения не в доллар, а.... в сахар! Цена "песка" уже превысила доллар за килограмм, эксперты говорят, что это не предел. Подробнее смотрите в сюжете.