Доллар нацелился на рост: каким будет курс в Украине

На межбанковском валютном рынке активизировались покупатели долларов и евро, а вот продавцы пока придерживают валюту

Доллар 19 апреля после падения в официальных курсах Нацбанка пытается закрепится на межбанке выше 28 грн. Рынок находится под влиянием опасений эскалации военного конфликта на Донбассе, подпитанного взаимной высылкой дипломатов Украины и РФ. Вероятно, в ближайшее время курс вырастет до 28,5 грн/долл.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Покупатели ведут себя более активно, в то время как продавцы пытаются придерживать валюту... В то же время после повышения учетной ставки НБУ до 7,5% рынок с интересом ждет размещение ОВГЗ во вторник, и возможного повышения ставок по облигациям. Ожидаем, что нерезиденты останутся на паузе, но если и внутренние покупки будут слабыми, гривня получит дополнительный импульс к ослаблению", – добавил Шевчишин.

Немного более оптимистичные прогнозы дает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. По его мнению, курс на межбанке через неделю окажется вблизи 28,1 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться вблизи 27,9/28,1 грн.

Напомним, опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики считают, что к лету-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

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