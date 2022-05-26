Доллар на черном рынке вызвал бунт — что происходит

Курс доллара на черном рынке вернулся к росту / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, скриншот

Доллар на черном рынке возобновил свой курс в сторону роста.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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26 мая по состоянию на 14 часов по киевскому времени средний курс продажи составил 36,49 грн/долл., а курс покупки – 36,19 грн/долл.

25 мая в это же время ситуация была несколько иная: средний курс продажи составлял 35,7 грн/долл., а курс покупки – 35,2 грн/долл. Однако до этого стоимость доллара на черном рынке была 38-39 грн.

Динамика стоимости доллара / Фото: скриншот

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Что делать с долларами?

Как рассказал ранее в комментарии "Сегодня" аналитик компании Esperio Александр Болтян, сейчас нужно ориентироваться не на внутреннюю ситуацию в Украине, а на внешнюю.

Так что лучше покупать американские доллары, поскольку США играют на повышение ставок, а вот Европа, наоборот, переживает тяжелый кризис.

То есть нужно выжидать, когда в Европе будет период восстановления и роста валюты, – покупать евро.

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Эксперт подчеркнул, что евро лучше использовать для сбережений и в условиях миграции, а доллары пригодятся для накоплений и избежания инфляционного давления.

Раньше мы писали, что ПриватБанк изменил валютные правила для украинцев, а также рассказывали, что будет с долларом после решения НБУ.