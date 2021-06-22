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Доллар и евро заметно подорожали: официальный курс

22 июня, 16:10

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 23 июня

Гривня ослабла к доллару и евро / Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 23 июня:

22.0623.06Изменение
1 доллар США27,19 грн27,31 грн+ 0,12
1 евро32,29 грн32,47 грн+ 0,18

По сравнению со значениями 22 июня курс доллара вырос еще на 12 копейки после повышения на две копейки в предыдущий банковский день. "Зеленый" достиг максимального значения с начала июня. А за последнюю неделю – с 15 по 23 июня – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 32 копейки. Эксперты ранее объясняли, почему курс доллара перешел к росту.

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Курс евро при этом прекратил снижаться. Евровалюта выросла в цене на 18 копейку после падения на 21 копейку днем ранее.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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Источник: Сегодня

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