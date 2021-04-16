Доллар и евро вернулись к росту: курс валют на выходные

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты к гривне на 19 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 19 апреля:

16.04 19.04 Изменение 1 доллар США 27,96 грн 27,98 грн + 0,02 1 евро 33,46 грн 33,53 грн + 0,07

Этот курс также будет действительным в течение выходных дней – 17 и 18 апреля.

По сравнению со значениями 16 апреля доллар подорожал на две копейки после снижения на те же две копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 12 по 19 апреля – гривня ослабла по отношению к американской валюте на семь копеек. Эксперты считают, что курс доллара, вероятнее всего, поднимется выше 28 гривен.

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Курс евро тоже вырос после падения. Евровалюта стала дороже на семь копеек.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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