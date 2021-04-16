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Чего ждать украинцам от курса доллара: два прогноза

16 апреля, 12:36

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Мнения финансовых аналитиков разделились – эксперты по-разному оценивают степень давления, под которым оказалась гривня

Доллар 16 апреля после снижения в официальных курсах НБУ вернулся на межбанке до 28 грн. Что касается прогнозов, то мнения опрошенных сайтом "Сегодня" экспертов немного разделились:

  • гривня продолжит ослабевать в зону 28,5 грн/долл., считает руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин;
  • курс не поднимется заметно выше 28 грн/долл., на следующее неделе вероятнее всего уровень 27,8-28,3 грн/долл., уверен аналитик "Центра биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак.
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Шевчишин аргументировал свою позицию тем, что гривня оказалась под сильным давлением из-за опасений эскалации боевых действий на Донбассе после введения новых санкций США против РФ:

"Именно опасения эскалации конфликта становятся главным драйвером покупок валюты со стороны нерезидентов, к которым подключился и бизнес и население. Спрос нерезидентов на облигации внешнего государственного займа Украины не только упал, но и формирует обратный отток... Очевидно, что гривня конвертируется в доллар в силу рисков и отсутствия альтернатив размещения средств".

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Орыщак же полагает, что этих причин не достаточно для сильного роста курса доллара:

"С 19 по 25 апреля на валютном рынке будет баланс спроса и предложения. Факторы давления на украинскую валюту не смогут поднять курс значительно выше уровня 28 грн/долл., а факторы поддержки гривни не смогут спровоцировать ее укрепление к 27,5 грн или ниже. Средний курс продажи наличного доллара будет колебаться в рамках 27,8-28,3 грн, курс наличного евро – в рамках 33,25-33,7 грн".

Напомним, опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики считают, что к лету-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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