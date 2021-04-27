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Доллар и евро стали еще дешевле: официальный курс

27 апреля, 16:27

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты к гривне на 28 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 28 апреля:

27.0428.04Изменение
1 доллар США27,86 грн27,77 грн- 0,09
1 евро33,65 грн33,56 грн- 0,09

По сравнению со значениями 27 апреля доллар подешевел еще на девять копеек и снизился до минимального с конца марта уровня. По итогам недели – с 21 по 28 апреля – украинская валюта укрепилась по отношению к американской уже на 24 копейки. Эксперты спрогнозировали, какого курса доллара ждать на майские и Пасху.

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Курс евро тоже упал на девять копеек после снижения на две копейки в предыдущий банковский день. Евровалюта оказалась на минимуме с 19 апреля.

Как известно, к нынешнему укреплении гривни во многом привело ослабление напряженности на границах с Россией:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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