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Доллар и евро стали чуть дешевле: курс валют на выходные

21 мая, 16:59

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 24 мая

Доллар немного подешевел / Фото: Pixabay

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 24 мая:

21.0524.05Изменение
1 доллар США27,47 грн27,46 грн- 0,01
1 евро33,52 грн33,48 грн- 0,04

Этот курс будет действительным также в выходные дни, 22 и 23 мая.

По сравнению со значениями 21 мая курс доллара снизился на копейку после того, как вернулся к росту в предыдущий банковский день. За неделю – с 17 по 24 мая – гривня все укрепилась по отношению к американской валюте на 15 копеек. Впрочем, эксперты уже предупредили: ревальвация гривни скоро закончится, а доллар может заметно подорожать.

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Курс евро снизился на четыре копейки после роста на три копейки днем ранее.

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