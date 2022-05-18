Доллар и евро снова "шатаются": что происходит с курсом валют в Украине

Кратко о курсе валют в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины рассчитал курс валют на четверг, 19 мая.

Соответствующую информацию опубликовали на официальном сайте НБУ.

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Официальный курс валют

Так, американский доллар остается замороженным на уровне 29,25 грн. За один евро предлагают 30,74 грн – это на 10 коп. меньше, чем накануне – 18 мая курс евро был на уровне 30,84 грн.

За польский злотый придется отдать 6,62 грн, а за чешскую крону – 1,24 грн. Швейцарский франк оценили на уровне 29,33 грн, а фунт стерлингов – на уровне 36,33 грн.

Один юань равноценен 4,33 грн, турецкая лира – 1,83 грн, а румынский лей – 6,21 грн. За новый израильский шекель придется отдать 8,72 грн, а за канадский доллар – 22,81 грн.

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Официальный курс валют / Фото: НБУ

Доллар на черном рынке

По информации ресурса "Курс Украины", доллар на черном рынке продолжает пробивать потолок. В среднем по стране американскую валюту покупают за 35,44 грн, а продают – за 36,22 грн.

Среди физических лиц самая низкая цена продажи доллара составляет 35,15 грн, а самая высокая – 37,1 грн.

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В общем ситуация выглядит так:

Курс доллара на черном ринке / Фото: скриншот

Прогноз по доллару

Ранее в комментарии "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак рассказал, что в течение недели до 22 мая курс продажи наличного доллара в Украине будет колебаться в пределах 32,3-32,55 грн.

Курс наличного евро за аналогичный период будет колебаться в пределах 36,00–36,08 грн. В то же время, официальный курс гривны на межбанке остается неизменным с 24 февраля.

"Мы допускаем постепенную девальвацию гривни на наличном рынке только потому, что это спекулятивная возможность заработать тем, кто продает валюту, пока на нее спрос", – отметил эксперт.

Представитель ЦБТ отметил, что с начала мая начал падать курс криптовалют. За неделю с 9 по 15 мая биткоин упал почти на 25%. Эта динамика может спровоцировать рост панических настроений, что криптовалюта ненадежна. Люди будут удерживать гривневые накопления, что придаст стабильности валютной арене.

"Сегодня" раньше писали, когда Украина может вернуться в плавающего обменного курса, и отвечали на три главных вопроса о долларе во время войны.