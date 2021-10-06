Доллар и евро покатились вниз – курс НБУ

НБУ установил новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 6 октября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,42 грн;

1 евро – 30,65 грн;

1 злотый – 6,67 грн;

10 российских рублей – 3,64 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 15 копеек, а евро упал в цене на 27 копеек. В то же время злотый также подешевел на 10 копеек. Рубли подешевели на 1 копейку.

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Что было с курсом доллара и евро на межбанке

5 октября доллар подешевел на 9 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,41/26,43 грн (покупка/продажа).

Евро подешевел на 20 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,61/30,63 грн (покупка/продажа).

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Глава Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек считает, что на валютном рынке будет стабильная ситуация, поскольку несколько факторов обеспечивают крепкую поддержку гривне.

Тем временем руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин дал менее оптимистичный прогноз. По его словам, при стандартном сценарии курс будет колебаться в пределах 28,3-28,9 грн/долл., а при негативном может подскочить до 33-35 грн./дол.

Какие еще прогнозы относительно курса доллара дали эксперты – в материале.

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