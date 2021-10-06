Долар і євро покотилися вниз – курс НБУ

НБУ встановив новий курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 6 жовтня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,42 грн;

1 євро – 30,65 грн;

1 злотий – 6,67 грн;

10 російських рублів – 3,64 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подешевшав на 15 копійок, а євро впав в ціні на 27 копійок. Водночас злотий також подешевшав на 10 копійок. Рублі подешевшали на 1 копійку.

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Що було з курсом долара і євро на міжбанку

5 жовтня долар подешевшав на 9 копійок в купівлі і продажу. До завершення торгів він коштував 26,41/26,43 грн (купівля/продаж).

Євро подешевшав на 20 копійок в купівлі і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,61/30,63 грн (купівля/продаж).

Що чекає долар 2022 року

Голова Ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек вважає, що на валютному ринку буде стабільна ситуація, оскільки кілька факторів забезпечують міцну підтримку гривні.

Тим часом керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин дав менш оптимістичний прогноз. За його словами, при стандартному сценарії курс коливатиметься в межах 28,3-28,9 грн/дол., а при негативному може підскочити до 33-35 грн./дол.

Які ще прогнози щодо курсу долара дали експерти – в матеріалі.

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