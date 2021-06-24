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Доллар дешевел всего день: НБУ "уронил" курс гривни

24 июня, 16:21

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 25 июня

Доллар закрепился значительно выше 27 грн / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 25 июня:

24.0625.06Изменение
1 доллар США27,27 грн27,46 грн+ 0,19
1 евро32,60 грн32,79 грн+ 0,19

По сравнению со значениями 24 июня курс доллара вырос на 19 копеек после снижения на 4 копейки в предыдущий банковский день. Таким образом, гривня укреплялась только в течение одного дня, а теперь украинская валюта вернулась к падению. Как объяснили "Сегодня" аналитики, доллар снова дорожает под влиянием нескольких негативных для гривни факторов.

За последнюю неделю – с 17 по 25 июня – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 43 копейки.

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Курс евро продолжил повышаться. Евровалюта выросла в цене еще на 19 копеек после такого же повышения днем ранее.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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Источник: Сегодня

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