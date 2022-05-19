Дети участников боевых действий получат льготы: что даст государство

Какие есть льготы для УБД / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения льготы предоставляются разным категориям населения. Согласно украинскому законодательству, льготы на обучение получают участники боевых действий и их дети.

На какую помощь в получении образования могут рассчитывать УБД, рассказали в Министерстве образования и науки Украины.

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Кто может получить льготы, и о какой именно помощи идет речь

Такое право имеют УБД и их дети, обучающиеся по дневной форме обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования. Право получать льготы исчезает, когда обучение в таких учебных заведениях завершается, или когда человеку исполняется 23 года.

Эти категории украинцев могут получить такую помощь:

полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов;

льготные долгосрочные кредиты для получения образования;

социальные стипендии;

бесплатное обеспечение учебниками;

бесплатный доступ к интернет-сети, системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;

бесплатное проживание в общежитии.

Какие документы нужны?

Чтобы получать эту помощь, у людей должно быть следующее:

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удостоверение участника боевых действий;

удостоверение личности с инвалидностью в результате войны;

удостоверение члена семьи погибшего (детям погибших лиц до достижения ими 16-летнего возраста – справка, выдаваемая матери или другому совершеннолетнему члену семьи погибшего лица, или опекуна);

свидетельство о рождении ребенка;

справка о взятии на учет внутриперемещенного лица;

справка о регистрации места жительства.

Поддержку оказывает то учебное заведение, к которому причислили студента. Помощь перестанут оказывать, если студента отчислят.

Кто еще имеет право на помощь?

Получать льготы могут и другие категории населения, указанные на инфографике:

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Кроме УБД и их детей социальные стипендии могут получить следующие студенты:

Тероборона в Украине получит специальные пенсии

Ранее "Сегодня" рассказывали, что представители терробороны в Украине получат статус ветерана войны и смогут претендовать на специальные пенсии.

Законом предусмотрены следующие надбавки:

25% минимальной пенсии для участников боевых действий;

от 30 до 60% минимальной пенсии – для тех, кто получил инвалидность.

Минимальная пенсия для участника боевых действий при этом не может быть ниже 210% от общей минимальной пенсии. А те, кто получил инвалидность, менее 360-650% от минимальной пенсии (в зависимости от группы инвалидности).

"Сегодня" писали и о том, что "Дія" вернула важную услугу для ВПЛ. Комплексная услуга предусматривает, что в приложении ВПЛ могут оформить справку о своем статусе и социальных выплатах для себя и своих детей.

Однако определенное время она была недоступна, потому что разработчики вносили изменения в соответствии с новым постановлением Кабмина об общинах, расположенных в районе проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации.

Обновленный список таких общин можно проверить в документе. Получить соответствующий статус могут люди, выехавшие из этих населенных пунктов.

Мы также рассказывали, как украинское правительство изменило суммы выплат для некоторых категорий семей во время военного положения.