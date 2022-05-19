Дети участников боевых действий получат льготы: что даст государство

Какие есть льготы для УБД / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Во время военного положения льготы предоставляются разным категориям населения. Согласно украинскому законодательству, льготы на обучение получают участники боевых действий и их дети.
На какую помощь в получении образования могут рассчитывать УБД, рассказали в Министерстве образования и науки Украины.
Кто может получить льготы, и о какой именно помощи идет речь
Такое право имеют УБД и их дети, обучающиеся по дневной форме обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования. Право получать льготы исчезает, когда обучение в таких учебных заведениях завершается, или когда человеку исполняется 23 года.
Эти категории украинцев могут получить такую помощь:
- полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов;
- льготные долгосрочные кредиты для получения образования;
- социальные стипендии;
- бесплатное обеспечение учебниками;
- бесплатный доступ к интернет-сети, системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;
- бесплатное проживание в общежитии.
Какие документы нужны?
Чтобы получать эту помощь, у людей должно быть следующее:
- удостоверение участника боевых действий;
- удостоверение личности с инвалидностью в результате войны;
- удостоверение члена семьи погибшего (детям погибших лиц до достижения ими 16-летнего возраста – справка, выдаваемая матери или другому совершеннолетнему члену семьи погибшего лица, или опекуна);
- свидетельство о рождении ребенка;
- справка о взятии на учет внутриперемещенного лица;
- справка о регистрации места жительства.
Поддержку оказывает то учебное заведение, к которому причислили студента. Помощь перестанут оказывать, если студента отчислят.
Кто еще имеет право на помощь?
Получать льготы могут и другие категории населения, указанные на инфографике:
Кроме УБД и их детей социальные стипендии могут получить следующие студенты:
Тероборона в Украине получит специальные пенсии
Ранее "Сегодня" рассказывали, что представители терробороны в Украине получат статус ветерана войны и смогут претендовать на специальные пенсии.
Законом предусмотрены следующие надбавки:
- 25% минимальной пенсии для участников боевых действий;
- от 30 до 60% минимальной пенсии – для тех, кто получил инвалидность.
Минимальная пенсия для участника боевых действий при этом не может быть ниже 210% от общей минимальной пенсии. А те, кто получил инвалидность, менее 360-650% от минимальной пенсии (в зависимости от группы инвалидности).
"Сегодня" писали и о том, что "Дія" вернула важную услугу для ВПЛ. Комплексная услуга предусматривает, что в приложении ВПЛ могут оформить справку о своем статусе и социальных выплатах для себя и своих детей.
Однако определенное время она была недоступна, потому что разработчики вносили изменения в соответствии с новым постановлением Кабмина об общинах, расположенных в районе проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации.
Обновленный список таких общин можно проверить в документе. Получить соответствующий статус могут люди, выехавшие из этих населенных пунктов.
Мы также рассказывали, как украинское правительство изменило суммы выплат для некоторых категорий семей во время военного положения.