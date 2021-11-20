Деньги придется вернуть: кого могут лишить субсидии на коммуналку

Украинцев заставят вернуть субсидии / Фото: Коллаж: Сегодня

Некоторым украинцам придется вернуть субсидию на коммуналку, если у них произошли изменения, влияющие на размер выплат. К примеру, изменение адреса регистрации.

Как говорится в Постановлении Кабмина от 17 апреля 2019 г. № 373, льготник обязан уведомлять структурное подразделение по вопросам социальной защиты о семейных обстоятельствах.

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К таким изменениям относятся:

Изменения в составе семьи;

Смена места жительства;

Смена места регистрации.

Отключение от системы централизованного отопления и т. д.

Если украинец сообщит о таких изменениях несвоевременно и станет известно, что он чрезмерно получал помощь от государства, эти деньги необходимо будет вернуть.

Монетизация прошлогодних субсидий

Украинцы могут перевести эти деньги на свой счет в Сбербанке. Но важно успеть сделать это в течение полугода, с 1 июня по 20 декабря. Если украинец не успеет обратиться за остатками денег, то их вернут на счет Министерства социальной политики.

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Уточнить информацию о сэкономленных средствах субсидии можно в управлении социальной защиты населения.

Отметим, что если на счете получателя остатка субсидии значится задолженность, сначала придется уплатить долг. После погашения задолженности остальные жилищные субсидии будут автоматически зачислены на текущий счет в течение рабочего дня.

Ранее мы сообщали, уже осенью 2021-го может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит гражданам оформление помощи, а государства – проверку субсидиантов.