Денежные выплаты на ребенка во время войны – какую поддержку оказывают в Украине и ЕС

Какие выплаты на детей во время войны в Украине и Европе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала войны миллионы украинцев покинули свои дома и переселились на запад. Кому удалось найти убежище в Украине, кому – выехать за границу.

Редакция "Сегодня" собрала информацию об актуальных программах финансовой поддержки украинских переселенцев и беженцев. Далее – коротко о каждой из них.

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Выплаты в Украине

С 5 апреля начал действовать правительственный проект поддержки детей, реализуемый вместе с ЮНИСЕФ. Право на получение дополнительных выплат имеют:

семьи с тремя и более детьми, из которых по крайней мере один ребенок младше 2 лет;

семьи с двумя и более детьми, из которых не менее одного ребенка с инвалидностью.

Для получения нужно заполнить форму на официальном сайте ЮНИСЕФ, впоследствии эта услуга будет доступна на портале "Дія". После проверки указанных данных заявитель получает уведомление о том, что им будут выплачивать по 2220 грн на каждого члена семьи ежемесячно, но не более чем для пяти человек. Выплата пособия осуществляется единоразово одним платежом в расчете на три месяца.

В конце марта также заработала государственная программа поддержки переселенцев, в рамках которой оказывают финансовую поддержку взрослым и детям. На одного переселенца выплачивают ежемесячно по 2000 грн, а также на каждого ребенка – по 3000 грн поддержки.

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Для получения выплат нужно зарегистрироваться как ВПО и стать на учет. После этого через "Дію" можно оформить помощь, которую будут начислять на банковскую карту.

Кроме этого, новые пенсии предусмотрены для студентов в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение во время войны, но потеряли кормильца. Учитывая сложности с оформлением справок, Пенсионный фонд будет самостоятельно обрабатывать имеющиеся данные и продолжать начислять выплаты детям.

Поддержка за границей

Украинцы, выехавшие в Польшу из-за войны, могут получить финансовую помощь от ООН в течение 3 месяцев. На первое лицо из семьи выплачивают 700 злотых (4824 грн) и по 600 (4135 грн) – на следующих четырех человек.

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Для получения денег нужно заполнить соответствующую форму и встретиться с представителем программы в указанное время. При себе иметь документ, подтверждающий личность, а затем предоставить отпечатки пальцев. После завершения процедуры, через 7 дней поступят деньги, которые нужно снять в банкомате.

Согласно закону, который подписал польский президент Анджей Дуда, всем беженцам из Украины выплачивают разовую помощь в размере 300 злотых (2068 грн). Украинцы также могут находиться легально в Польше 18 месяцев, а затем получить разрешение еще на 3 года. Им предоставляют бесплатную медицинскую помощь, а дети могут ходить в местные школы.

С марта в Чехии предоставляются ежемесячные выплаты украинцам в размере 5000 крон (6445 грн). Их будут выдавать в течение 6 месяцев на основании визы толерантности. После ее получения первая помощь начисляется сразу автоматически. Если за полгода семья не сможет улучшить финансовое состояние, помощь будут оказывать еще 5 месяцев.

Основную помощь выплачивают украинцам в Словакии. Взрослые получают 69 евро (2227 грн) на человека, если это люди с детьми – 130 евро (4238 грн). Пара с детьми может рассчитывать на 179 евро (5795 грн), а если детей свыше четырех, то в пределах 191 – 241 евро (до 7812 грн).

В начале апреля к финансовой поддержке граждан Украины присоединилась Германия. Правительство будет обеспечивать их такой же поддержкой, как и в рамках программы соцобеспечения Hartz VI. С 1 июня переселенцы из Украины могут получить по 400 евро (12817 грн) в месяц. Для них упростят доступ к центрам занятости и здравоохранения, украинцы смогут пойти на курсы немецкого языка.

Помощь переселенцам

В ближайшее время в Украине должна заработать услуга по регистрации переселенцев в "Дії". Это позволит быстро и оперативно получать информацию о количестве ВПЛ и предоставить им финансовую поддержку.

В марте заработала программа помощи переселенцам – деньгами, работой и убежищем. Планируется также восстанавливать разрушенное жилье после войны.

Раньше мы рассказывали о наработанном механизме компенсаций за жилье. Для того чтобы получить возмещение, нужно отправить заявление, после чего комиссия оценит ущерб и стоимость компенсации. То, что возможно, отремонтируют за государственные деньги, остальное будут взыскано в виде репараций из России.

В то же время владельцы недвижимости из западных областей Украины могут получить компенсации за коммунальные услуги, если предоставили убежище переселенцам. Для получения выплат необходимо зарегистрироваться и указывать актуальную информацию о количестве переселенцев.