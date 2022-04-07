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Регистрация переселенцев в "Дії" – когда запускается услуга

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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7 апреля, 17:05
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Министр цифровой трансформации рассказал, когда украинцам станет доступна новая услуга в "Дії"
Когда ждать регистрацию ВПЛ в "Дії"
Когда ждать регистрацию ВПЛ в "Дії" / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Услугу по фиксации внутренне перемещенных лиц на портале "Дія" должны запустить в ближайшие дни.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время Всеукраинского телемарафона.

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По его словам, сейчас это наиболее актуальная услуга, поскольку позволит ВПЛ получить денежную помощь от государства.

"Эта услуга уже работает в автономном режиме, она полностью готова, уже отправлена в маркетинг, ждем, пока опубликуется в Google и Apple. Я надеюсь, что в течение нескольких дней она заработает", – сказал Федоров.

Помощь переселенцам

Вынужденные переселенцы, которые покинули свой дом из-за войны в Украине, смогут получить ежемесячную выплату в размере 2000 грн (для детей и лиц с инвалидностью 3000 грн).

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Право на эту помощь имеют люди, переехавшие с временно оккупированной территории в Крыму, а также из областей активных боевых действий:

  • Волынская;
  • Донецкая;
  • Житомирская;
  • Запорожская;
  • Киевская и город Киев;
  • Луганская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Черниговская.

Для получения помощи сначала нужно встать на учет как ВПЛ. Пока такой возможности нет в приложении, это можно сделать, обратившись в органы социальной защиты населения, к уполномоченному лицу общины, в ЦНАП.

Там вы получите справку, с которой вы можете подать заявление на получение материальной помощи.

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"Сегодня" также писали, кто может получить компенсацию за коммунальные услуги, и рассказывали, какую материальную поддержку могут начислить украинцам в Польше.

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