Денег МВФ придется подождать. Марченко закончил переговоры в США

Марченко пообщался с МВФ / Фото: AFP, УНИАН

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) еще не заключили Staff level agreement – соглашение, необходимое для запуска процесса выделения очередного денежного транша. Несмотря на заметный прогресс в принятии законов, предусмотренных уже истекающей программой stand-by, остались вопросы, которые все еще требуют решения. По ним достигли компромисса, но конкретики пока нет.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины по итогам поездки главы ведомства Сергея Марченко в США, где он общался с представителям МВФ.

"Переговоры позволили согласовать позиции обеих сторон и достичь компромисса по ряду вопросов, в частности, антикоррупционной реформы, реформы корпоративного управления и вопросы независимости НАБУ", - отметили в Минфине.

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Марченко добавил, что прогрес в выполнении структурных маяков МВФ оказался заметным, т.к. Верховная Рада Украины в короткий срок приняла ряд законопроектов, необходимых для продолжения программы сотрудничества с Фондом.

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Сейчас Украина находится в 18-месячной программе МВФ stand-by, которую утвердили 9 июня 2020 года. Программа рассчитана на 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долл.), но Киеву пока удалось получить только 2,1 млрд долл. первого транша.

13 февраля 2021 года миссия МВФ завершила работу в Украине без принятия решений о пересмотре программы stand-by. Теперь ведутся переговоры о новом пересмотре программы. После него решение о транше будет принимать Совет директоров МВФ. При этом время поджимает – в конце лета этот орган традиционно уходит на каникулы, а деньги Украине нужны к сентябрю. На этот месяц приходится пик выплат по внешнему долгу.

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