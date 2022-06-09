Дефицит не исчезнет? Чего ожидать от цен на топливо в ближайшее время

Эксперт рассказал о ситуации на рынке горючего / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сделать прогноз о том, какими будут цены на бензин в обозримом будущем, довольно сложно. Однако в июне и августе 2022 резкого роста не будет.

Такое мнение озвучил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в комментарии "Фактам ICTV".

Реклама

Предпосылок для внезапных скачков цен на горючее пока нет – у трейдеров и заправочных станций есть свои запасы.

По словам эксперта, наиболее критичный сценарий, о котором сейчас говорят западные аналитики, – это возможное подорожание барреля нефти до 140-150 долларов. Только в такой ситуации будет значительное удорожание на АЗС.

"Пока имеем 120-125 долларов за баррель, таких предпосылок нет", – акцентировал Сергей Куюн.

Реклама

Ситуация на рынке нефти

Директор "А-95" отметил, что страны-участницы ОПЕК+ увеличивают добычу нефти, учитывая снижение поставок из России. На рынке это существенно не отражается и объемы энергоносителей остаются на прежнем уровне.

"Это не способствует снижению цены. Если верить организации ОПЕК, то рынок вроде бы сбалансирован, но цена растет, так что не очень убеждают заявления", – добавил эксперт.

Самая большая проблема для Украины в том, что растет потребление нефтепродуктов в Европе, откуда идут все поставки ресурса. Для компаний усложняется задача поиска нужных объемов горючего, а потребление растет и среди украинцев.

Реклама

Сергей Куюн добавил, что будет нагрузка на транспорт во время сбора урожая. Сейчас многие возвращаются в родные города из-за границы, что также влияет на инфраструктуру. Следовательно, можно ожидать и дальше напряженной ситуации с горючим.

Эксперт подчеркнул, что сейчас ситуация с поставкой в Украину улучшилась, но в свободной продаже ее все равно недостаточно, чтобы говорить об исчезновении дефицита. Имеющихся объемов достаточно для критической инфраструктуры и промышленности. Если не будет форс-мажоров, то к концу лета можно надеяться на улучшение ситуации.

Британцы будут платить больше

Не только украинцы чувствуют негативные изменения на мировом рынке, в частности, подорожало горючее в Великобритании. В автосервисной компании RAC подсчитали, что за полный бензобак водителям придется впервые заплатить более 100 фунтов стерлингов (3,7 тыс. грн. за 55 литров бензина), а за дизель – свыше 103 фунтов (3,8 тыс. грн.).

Удорожание связывают с ростом цен на нефть в мире, что приводит и к повышению цен в других сферах. На нехватку черного золота влияют несколько факторов, но два главных – это война в Украине и санкции против России, а также выход Китая из коронавирусного карантина и, соответственно, увеличение спроса на продукцию.

В США прогнозируют традиционный рост спроса на нефтепродукты с учетом начала летнего сезона и увеличения количества поездок на авто среди американцев. Отрицательный оттенок ситуации добавляет инфляция в Соединенных Штатах.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в Украину прибывают бензовозы из ЕС, а также писали, за сколько украинцам продают бензин "с рук".