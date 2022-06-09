А-92 исчезает, автогаз дорожает: какие цены на заправках Shell, OKKO и Авиас

Рассказываем об актуальной ситуации на украинских заправках по состоянию на 9 июня

Кратко о ценах на разные виды горючего в Украине 9 июня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Дефицит горючего снова дает о себе знать – из ассортимента многих АЗС в Украине исчез бензин А-92, уменьшилось также количество автогаза, а вот цена на него продолжает расти.

Редакция "Сегодня" промониторила ресурс AutoRia и предлагает узнать, за сколько продают бензин, дизель и автогаз на украинских заправках 9 июня.

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Shell

На заправках Shell в Украине продается бензин и дизель. Литр бензина А-95 стоит 45,68 грн, а дизеля – 57,99 грн. За последние семь дней цены на горючее здесь не меняли.

OKKO

В сети OKKO несколько больший ассортимент. Сбывают А-95+ за 52 грн/л, есть в наличии и обычный А-95 – за 51 грн/л. Литр дизеля оценивают в 57 грн, а автогаз продают по 42 грн/л.

В течение недели из обращения на этих АЗС исчез бензин А-92. Цены на другие виды горючего остались без изменений.

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Авиас

Удерживают ценовые позиции и в популярной сети Авиас. А-95 там можно купить за 50 грн/л, А-92 – за 49 грн/л. Дизель реализуют по 55 грн/л, а автогаз оценивают на уровне 41,91 грн/л.

Катрал

Одни из самых высоких цен – в сети Катрал. В течение недели произошло подорожание всех видов горючего, хотя в последние дни стоимость зафиксировалась на стабильной отметке. Литр А-95+ там можно купить за 59 грн, такая же цена и на обычный А-95.

Стоимость А-92 составляет 57 грн/л, дизеля – 63 грн/л. Литр автогаза реализуют за 41,97 грн, хотя этот вид горючего поступает с перебоями на заправки.

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Средние цены по Украине

В целом на украинских заправках заметно небольшое удорожание, ассортимента на некоторых АЗС также стало меньше. Без изменений только средние цены на А-95+ – 52,33 грн/л, поскольку купить его можно только в нескольких сетях.

Статистика указывает, что А-92 подешевел на 4 коп. и теперь оценивается в среднем по 49,59 грн/л. В то же время купить его стало сложнее, ведь из многих заправок он просто исчез.

В среднем на копейку подорожал А-95, который продается за 50,26 грн/л. Средняя стоимость дизеля выросла на 17 коп., до 56,66 грн/л. Автогаз подорожал больше всего – в среднем, литр горючего сбывают за 41,91 грн, что на 34 коп. больше, чем раньше.

Цены на АЗС 9 июня / Фото: auto.ria.com

Подорожание в Великобритании

Украинские водители – не единственные, кто чувствует негативные изменения на мировом рынке. Недавно подорожало горючее и в Великобритании. По подсчетам автосервисной компании RAC, теперь за полный бак британским водителям придется платить более 100 фунтов стерлингов (3,7 тыс. грн за 55 литров бензина).

Владельцы авто, использующие дизель, будут платить еще больше – более 103 фунтов (3,8 тыс. грн) за полный бак в стандартном автомобиле.

Удорожание бензина и дизеля связывают, прежде всего, с ростом цен на нефть, а увеличение стоимости черного золота всегда приводит к удорожанию в разных сферах. На нехватку нефти влияют несколько факторов, но два главных – это война в Украине и санкции против России, а также выход Китая из коронавирусного карантина и, соответственно, увеличение спроса на продукцию.

В США прогнозируют традиционный рост спроса на нефтепродукты с учетом начала летнего сезона и увеличения количества поездок на авто среди американцев. Отрицательный оттенок ситуации добавляет инфляция в Соединенных Штатах.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в Украину прибывают бензовозы из ЕС, а также писали, за сколько украинцам продают бензин "с рук".