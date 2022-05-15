Дефицит исчезает? Какая ситуация с ценами на заправках OKKO, WOG, Shell, БРСМ-Нефть

Кратко об актуальных ценах на украинских АЗС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Правительство взяло под контроль ситуацию с нехваткой бензина и дизеля на АЗС. Пока в страну везут топливо из-за границы, цены на заправках в конце недели стабилизировались.

Редакция "Сегодня" промониторила ресурс AutoRia и предлагает узнать, по чем разные сети АЗС сбывают разные виды топлива по состоянию на 15 мая.

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OKKO

В сети OKKO есть все виды топлива. Литр бензина А-95 продают по 37,68 грн, а премиального А-95+ – по 39,56 грн. Бензин А-92 сравнялся в цене с А-95 и теперь стоит 37,68 грн/л. Дизель реализуют по 42,63 грн/л, а автогаз – по 33,99 грн/л.

В течение недели цены на АЗС удерживаются на прежнем уровне. Резкие скачки были только со стоимостью автогаза – 14 мая литр подорожал на гривню. В то же время еще в начале недели его можно было купить за 31,98 грн/л, что на 2 гривни меньше, чем сейчас.

WOG

По имеющейся информации, на заправках WOG есть бензин А-95, который сбывают по 37,68 грн/л. Продают также дизель – по 42,63 грн/л и автогаз – по 34,97 грн/л.

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Ситуация с ценами здесь очень похожа на ту, что в сети OKKO – бензин и дизель оценивают на одном уровне на протяжении последних семи дней. В то же время литр автогаза поднялся в цене с 31,97 грн в начале недели до 34,97 грн, то есть подорожал на 3 грн.

БРСМ-Нефть

В этой сети заправок реализуют бензин А-92 по цене 37,63 грн/л. Продают также дизель – по 44,74 грн/л и автогаз – по 35,74 грн/л.

В отличие от конкурентов, БРСМ-Нефть снизила цену на автогаз за последние несколько дней. Если 13 мая литр автогаза продавали по 36,13 грн, то сейчас цена на 39 коп. меньше. Цены на бензин и дизель остались на прежнем уровне.

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Shell

По стабильной цене продают бензин и дизель на АЗС Shell. Литр А-95 стоит 37,68 грн, а дизель оценивают по 42,63 грн/л.

В то же время цена на автогаз – как на американских горках. Теперь литр автогаза стоит 34,56 грн, а еще 12 мая его сбывали по 32,99 грн/л. В начале недели за литр автогаза в сети просили 31,46 грн, то есть подорожание составляет 3,1 грн.

Укрнефть

На заправках Укрнефти можно купить А-95 по цене 37,68 грн/л, А-92 – за 36,68 грн/л. Дизель оценивают на уровне 42,63 грн/л, а автогаз сбывают по 31,37 грн/л.

Если дизель и бензин здесь удерживают ценовую отметку в течение недели, автогаз резко подешевел. В отличие от конкурентов, в сети после 12 мая литр этого горючего стал стоить на гривню меньше.

Средние цены на рынке

В общем ситуация на рынке такова: бензин А-95 можно купить в среднем за 37,81 грн/л. Премиальный А-95+ продают по средней цене 39,18 грн/л, а бензин А-92 – за 37,14 грн/л.

Литр дизеля в среднем оценивают на уровне 43,45 грн, а автогаза – 33,98 грн.

Цены на топливо 15 мая / Фото: auto.ria.com

Подозрение в заговоре

Антимонопольный комитет Украины с начала мая принялся мониторить ситуацию с ценами и дефицитом топлива. Различные данные, полученные госорганом, свидетельствуют о разном, но не исключают и версии относительно сговора больших игроков рынка для повышения цен на топливо.

По информации ведомства, топлива в стране достаточно, но некоторые операторы его не продают или способствуют образованию километровых очередей на заправках. В рамках исследования рынка члены АМКУ встретились с представителями крупных сетей АЗС.

Представители бизнеса убеждают, что решить проблему быстро мешает государственное регулирование цен на топливо и невозможность резкой перестройки логистических цепочек за границей под нужды украинского рынка.

Ранее редакция "Сегодня" пообщалась с представителем консалтинговой группы "А-95" Сергеем Куюном и расспросила его, что происходит на рынке топлива, когда закончится паника и чего ждать украинцам совсем скоро. В то же время в Украину уже везут горючее из США и других стран.