Цинично наживаются на войне: как магазины нагло поднимают цены

В магазинах нагло завышают цены на продукты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Магазины и супермаркеты Ровенской области проверили после начала войны. Многие заведения нагло повысили цены на продукты и социально значимые товары.

Об этом рассказали в Госпродпотребслужбе Ровенщины по результатам мониторинга 28 февраля и 1 марта.

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В отдельных торговых точках, особенно в городках и поселках вдали от Ровно, заметили повышение цен на следующие продукты:

хлеб;

масло сливочное;

молоко;

батон;

подсолнечное масло;

пшеничная мука;

куриные яйца.

По информации Госпродпотребслужбы, в большинстве магазинов уже не купить гречки. Там, где ее еще продают, цену существенно завысили – от 55 до 80 гривен.

Инспекторы подчеркнули, что многие магазины работают по сокращенному графику или вообще закрыты. В тех, которые продолжают работать, подняли цены на популярные продукты:

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соль;

крупы;

консервы;

спички и т.д.

На повышение цен жалуются также жители Ровно и сел в Ровенской области. Некоторые продавцы отказываются продавать товары людям, желающим заплатить картами, платежные терминалы отключены.

Потребители жалуются на бизнес

Некоторые магазины убрали ценники на товары, чтобы менять цену без ограничений. На отдельных автозаправках не продается дизельное топливо. Цены на ДП и сжиженный газ также подняли.

Однако больше жалоб от потребителей поступило на магазины "Ева", где на 100% подняли цены на продукцию и не хотят принимать оплату банковскими картами. В свою очередь, в прессслужбе компании утверждают, что негативные посты в сторону сети EVA – это лишь очередной способ дестабилизировать ситуацию в Украине, и уверяют – цены на товары не повышают.

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Владельцам бизнеса напомнили, что ограничение в расчете банковскими картами есть ограничением прав потребителей и нарушает законодательство. За это предусмотрена ответственность и всех нарушителей обещают к ней привлечь. В то же время, потребителей призывали не посещать магазины, которые сознательно пользуются непростым положением в стране.

Изменения в законодательстве

Верховная Рада Украины 3 марта приняла ряд важных законов. В частности, один касается мародерства в условиях войны. За такую деятельность усилили уголовную ответственность.

Ранее в отдельных областях ситуация с кражами обострилась, так что местные жители прибегали к самосуду. Мэр Ахтырки даже предупредил мародеров о возможных расстрелах.

В то же время народные депутаты проголосовали закон, разрешающий национализировать активы России на территории Украины во время войны.