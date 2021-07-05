Что-то задумали? Россия отказалась бронировать мощности ГТС через Украину в 2022 году

На газотранспортных аукционах Оператор газотранспортной системы Украины выставил дополнительные мощности в 9,8 млн куб. м

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После того, как Россия частично завершила строительство своего газопровода в Европу "Северный поток – 2", российский "Газпром" решил не бронировать газотранспортные мощности в Украине в следующем газовом году, который начнется 1 октября.

Об этом сообщает Интерфакс.

Аукционы состоялись на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform. "Оператор газотранспортной системы Украины" изначально выставлял 15 млн куб. м в сутки, но потом снизил это предложение до 9,8 млн куб. м.

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Стоит отметить, что ОГТСУ выставляла на торги дополнительные мощности – в дополнение к действующему на сегодняшний день долгосрочному контракту на 40 млрд куб. м в год (то есть 109 млн куб. м в сутки).

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Напомним, что в 2020 году "Нафтогаз Украины" получил от российского "Газпрома" 2,11 млрд долларов за услуги по организации транзита 65 млрд куб. м газа через территорию Украины.

В то же время, если Россия запустит свой газопровод "Северный поток – 2" на полную мощность, финансовые потери Украины составят 1,5 млрд долларов в год.

Как США готовы наказать Россию в случае сокращения объемов транспортировки газа через Украину, смотрите в видеосюжете: