В 2020 году транзит газа в Европу через украинскую газотранспортную систему составил 55,8 млрд куб. м (-38% по сравнению с 2019 годом.

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Об этом сообщает Оператор ГТС Украины.

Как отмечается, ключевыми факторами снижения объемов транзита в Европу стали запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ.

Транзитное соглашение с "Газпромом" предусматривает бронирование мощностей в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м / сут) в 2021-2024 годах.

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В прошлом году транзит составил на 14% меньше (или на 9,2 млрд куб. М), чем предусмотрено соглашением. При этом "Газпром" уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту, в котором предусмотрено условие "качай или плати".

В западном направлении было протранзитовано 51,9 млрд куб. м газа (-32%):

в Польшу – 38 млрд куб. м;

в Словакию – 38,5 млрд куб. м;

в Венгрию – 96 млрд куб. м.

В южном направлении транзит составил 3,9 млрд куб. м (-70%):

В тренде Транзит российского газа через Украину упал почти на 40%: итоги 2020

в Румынию 0,9 млрд куб. м;

в Молдову 3 млрд куб. м.

Транспортировка газа из Европы в Украину по заказу клиентов ОГТСУ составила 15,9 млрд куб. м, что на 12% больше чем в 2019 году и на 27% больше средних показателей соответствующих периодов в 2016-18 годах.

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Всего в 2020 году импорт:

из Словакии составил 10,2 млрд куб. м (+ 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);

из Венгрии – почти 4,2 млрд куб. м (+ 14%);

из Польши – почти 1,5 млрд куб. м (+ 3%).

Как сообщается, виртуальным реверсом (backhaul), который впервые стал доступен в начале 2020 года, импортировано 45%.

С начала года в подземные хранилища для хранения в режиме "таможенный склад" было направлено 10,1 млрд куб. м импортируемых объемов.

Ранее сообщалось, что Россия нацелилась на увеличение транзита газа через Украину.

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