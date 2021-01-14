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Цифра дня. Сколько заработала Украина на российском газе

14 января, 16:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

"Газпром" полностью оплатил годовые мощности украинской газотранспортной системы

"Нафтогаз Украины" за 2020 год получил от российского "Газпрома" 2,11 млрд долларов за услуги по организации транзита газа через территорию Украины.

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Эта сумма совпадает с прописанной в действующем газовом контракте между Украиной и Россией. Документ предусматривает бронирование 65 млрд куб. м мощностей в 2020 году на 2,1 млрд долларов.

Такие данные предоставил "Нафтогаз Украины".

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Общий объем фактической транспортировки российского газа в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м. При этом "Газпром" оплатил все забронированные мощности.

Напомним, в 2021-2024 годах контракт предусматривает транзит 40 млрд куб. м ежегодно. Также "Газпром" может заказывать и оплачивать дополнительные мощности.

Ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев уже заявлял, что в 2020 году "Газпром" заплатит Украине около 2 млрд долларов за услуги по транспортировке топлива, несмотря на заметное снижение транзита.

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Источник: Сегодня

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