Что с топливом: "Пешком ходишь?" – "Нет, голодный езжу"

Стоимость топлива в Украине каждую неделю бьет новые рекорды. Народ уже реагирует на непрекращающееся подорожание горючего с юмором. Встречаются два украинца: "Ты что так похудел?" – "Да бензин нынче дорогой" – "Пешком теперь ходишь?" – "Нет, голодный езжу!"

А если серьезно, то с начала года бензин подорожал на 15%, дизтопливо – на 17%, в деньгах это плюс 4,6 грн за литр бензина и 5,16 грн за литр ДТ. Почему так стремительно растут цены и когда они остановятся, выяснили "Сегодня".

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Наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

Минэкономики 3 февраля опубликовало новые предельные рекомендованные цены на бензин и дизтопливо. Они, как и прогнозировали наши эксперты, оказались намного выше, чем прежние. Теперь цена на "обычный" бензин не должна превышать 35,84 грн/л (+1,59 грн), на "обычное" дизтопливо – 35,30 грн/л (+1,46 грн/л).

Напомним: регулирование цен на непремиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае 2021 года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется. Этим успешно пользуются трейдеры: в одной из сетей премиум-сегмента цена бензина А-98 уже превысила 40 грн/л, а цена бензина А-95+ дошла до 39 грн/л.

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По регионам рост цен на бензин и ДТ оказался неодинаковым, все области и Киев разделились на три неравные группы. В большинстве из них топливо подорожало на 50-90 коп./л. В трех областях – Черниговской, Сумской и Запорожской – цены выросли всего на 27-40 коп./л. А вот в Киеве и области, Донецкой, Луганской и еще в четырех областях прайсы увеличились сразу на 1-1,96 грн/л. Рекордный рост цен на Днепропетровщине: бензин подорожал за неделю на 1,84 грн/л, ДТ – на 1,96 грн/л!

Самые высокие цены на А-92 и ДТ в Луганской обл.: А-92 – 34,75 грн/л, ДТ – 35,63 грн/л. Самый дорогой А-95 в Киеве – 35,55 грн/л.

Самые низкие цены на бензины и ДТ в Сумской обл.: А-92 – 31,31 грн/л, А-95 – 32,30 грн/л, ДТ – 31,41 грн/л.

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Автогаз почти не дешевеет: минус 3 коп. в среднем за неделю. Хотя в двух областях – Житомирской и Запорожской – цены упали заметно, на 20 коп/л, еще в пяти – на 5-12 коп./л. Но в Одесской и Харьковской газ даже подорожал на 5 коп./л, в восьми областях и в Киеве цены не изменились. Самый дорогой газ по-прежнему в Луганской обл. – 19,36 грн/л, самый дешевый теперь не в Ровенской, а в Житомирской – 18,62 грн/л.

Разброс цен увеличился по всем видам топлива. По А-92 разброс составляет 11% (3,44 грн/л), было 7,5%, по А-95 – 10% (3,25 грн/л), было 7,8%, по дизелю – 13,4% (4,22 грн/л), было 10,7%, по газу – 4% (0,74 грн/л), было 3,7%.

Какие цены во всех регионах, см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 32,76 грн/л (+89 коп.)

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 33,69 грн/л (+88 коп.)

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 32,98 грн/л (+85 коп.)

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 18,93 грн/л (-3 коп.)

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что в феврале ослабел один из трех факторов, которые толкают цены на топливо вверх: гривня перестала дешеветь и заметно укрепилась по отношению к доллару – за десять дней на 1 грн. Но главный фактор – дорожающая нефть – усилил воздействие на цену топлива. Третья причина подорожания: расчеты Министерства экономики предельных цен на топливо, которые базируются на европейских котировках на нефть.

"Если бы не очередная публикация рекомендаций Минэкономики, нынешние цены топлива были бы ниже примерно на 1,5 грн/л, – констатировал Геннадий Рябцев. – Цена нефти 94 доллара за баррель – спекулятивная, основана на геополитике, на ситуации вокруг Украины. Предложение нефти в мире больше спроса, но котировки все равно растут, не исключаю, что вскоре может быть 100 долл./барр.".

Сергей Куюн добавил, что в Украине по итогам недели цены на мелкооптовые партии дизтоплива в среднем выросли на 0,67 грн/л (+2,3%), бензина – на 0,87 грн/л (+2,8%).

"Есть все основания полагать, что движение вверх сохранится и в дальнейшем", – говорит эксперт.

Крупные сети АЗС еще 4 февраля повысили цены на бензины и дизтопливо. В частности, на WOG и ОККО бензины А-92 и А-95 подорожали на 1,49-1,59 грн/л, до 34,99 и 35,84 грн/л, ДТ на 1,46 грн/л, до 35,30 грн/л. На KLO бензины и ДТ подорожали на 1 грн/л: бензин А-92 – до 33,99 грн/л, бензин А-95 – до 34,59 грн/л, ДТ – до 34,39 грн/л. Бензины в сети SOCAR подорожали на 1,5-1,59 грн/л, до 35,48 и 35,84 грн/л, ДТ на 1 грн/л, до 36,98 грн/л.

В среднем и нижнем ценовом сегменте цены постепенно росли с 5 по 7 февраля. На "БРСМ-Нафта" бензины подорожали на 45 коп./л: А-92 – до 31,53 грн/л, А-95 – до 32,53 грн/л, ДТ на 0,55 грн/л, до 31,53 грн/л. На Prime все виды топлива подорожали на 50 коп./л: А-92 до 32,50 грн/л, А-95 – до 33,50 грн/л, ДТ – до 32,00 грн/л. Еще ряд сетей повысили цены в пределах 0,2-1,6 грн/л.

Как сообщил Артем Куюн, на минувшей неделе продолжилось снижение оптовых цен на автогаз. У части трейдеров цены снизились на 420-600 грн/т, или до 26 400 грн/т. Но на аукционах государственной "Укргаздобычи" газ подорожал на 205 грн/т, до 26 277 грн/т. В рознице цены опустились на 10-30 коп./л.

"В сети группы "Приват" газ подешевел на 10 коп./л, до 18,13 грн/л, Chipo и Mango – на 13 и 29 коп./л, до 18,46 грн/л и 18,31 грн/л. "БРСМ-Нафта", "Кворум" опустили цену на 3–10 коп/л", – уточнил Артем Куюн.

Что может измениться за неделю

Прогнозы экспертов неутешительны: бензин и ДТ продолжат дорожать, цена литра А-95 превысит 36 грн, литра ДТ – 35,5 грн/л.

Сергей Куюн говорит, что повышение оптовых цен перекинется на АЗС к концу первой декады февраля.

"При текущей стоимости нефти, потенциал роста цен на бензины и дизтопливо составляет в среднем еще 1 грн/л, – подсчитал эксперт. – Для стабилизации розничных цен предлагаю на полгода снизить ставку НДС на топливо, как сделали в Польше. Цены у них упали на 12%, бензин уже дешевле, чем в Украине. У нас в цене литра бензина заложено 6 грн НДС и 7 грн акциза. Если временно убрать НДС, то цены на топливо упадут на 10% или на 3-3,5 грн/л".

Геннадий Рябцев говорит, что продолжится плавное повышение цен в тех сетях, которые еще их не подняли. В среднем по стране топливо подорожает за неделю еще на 40-50 коп./л.

Артем Куюн ожидает более заметного снижения цен на автогаз, которые почти не менялись свыше двух месяцев.