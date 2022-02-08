Що з пальним: "Пішки ходиш?" – "Ні, голодний їжджу"

Вартість пального в Україні щотижня б'є нові рекорди . Народ уже реагує на безперервне подорожчання пального з гумором. Зустрілись два українці: "Ти як так схуд?" – "Та бензин нині дорогий" – "Пішки тепер ходиш?" – "Ні, голодний їжджу!"
А якщо серйозно, то з початку року ціни на бензин зросли на 15%, дизпальне – на 17%, у грошах це плюс 4,6 грн за літр бензину та 5,16 грн за літр ДП. Чому так стрімко зростають ціни і коли вони зупиняться, з'ясували "Сьогодні".
Наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев та експерт ринку зрідженого газу Артем Куюн.
Що змінилося за тиждень
Мінекономіки 3 лютого опублікувало нові граничні рекомендовані ціни на бензин та дизпальне. Вони, як і прогнозували наші експерти, виявилися набагато вищими, ніж колишні. Тепер ціна на "звичайний" бензин не повинна перевищувати 35,84 грн/л (+1,59 грн), на "звичайне" дизпальне – 35,30 грн/л (+1,46 грн/л).
Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин та ДП уряд запровадив у травні 2021 року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-пального та автогазу не регулюється. Цим успішно користуються трейдери: в одній із мереж преміум-сегмента ціна бензину А-98 вже перевищила 40 грн/л, а ціна бензину А-95+ сягнула 39 грн/л.
У регіонах зростання цін на бензин і ДП виявилося неоднаковим, всі області та Київ розділилися на три нерівні групи. У більшості із них пальне подорожчало на 50-90 коп./л. У трьох областях – Чернігівській, Сумській та Запорізькій – ціни зросли лише на 27-40 коп./л. А от у Києві та області, Донецькій, Луганській та ще у чотирьох областях прайси збільшилися одразу на 1-1,96 грн/л. Рекордне зростання цін на Дніпропетровщині: бензин подорожчав за тиждень на 1,84 грн/л, ДП – на 1,96 грн/л!
Найвищі ціни на А-92 та ДП у Луганській обл.: А-92 – 34,75 грн/л, ДП – 35,63 грн/л. Найдорожчий А-95 у Києві – 35,55 грн/л.
Найнижчі ціни на бензини та ДП у Сумській обл.: А-92 – 31,31 грн/л, А-95 – 32,30 грн/л, ДП – 31,41 грн/л.
Автогаз майже не дешевшає: мінус 3 коп. у середньому за тиждень. Хоча у двох областях – Житомирській та Запорізькій – ціни впали помітно, на 20 коп./л, ще у п'яти – на 5-12 коп./л. Але в Одеській та Харківській газ навіть подорожчав на 5 коп./л, у восьми областях та у Києві ціни не змінилися. Найдорожчий газ, як і раніше, в Луганській обл. – 19,36 грн/л, найдешевший тепер не на Рівненщині, а на Житомирщині – 18,62 грн/л.
Розкид цін збільшився за всіма видами пального. По А-92 розкид становить 11% (3,44 грн/л), було 7,5%, А-95 – 10% (3,25 грн/л), було 7,8%, по дизелю – 13, 4% (4,22 грн/л), було 10,7%, газу – 4% (0,74 грн/л), було 3,7%.
Які ціни у всіх регіонах, див. інфографіки.
Ціни на А-92
Середня ціна по Україні – 32,76 грн/л (+89 коп.)
Ціни на А-95
Середня ціна по Україні – 33,69 грн/л (+88 коп.)
Ціни на ДП
Середня ціна по Україні – 32,98 грн/л (+85 коп.)
Ціни на LPG
Середня ціна по Україні – 18,93 грн/л (-3 коп.)
Аналіз ситуації на ринку
Експерти кажуть, що у лютому послабшав один із трьох факторів, які штовхають ціни на пальне вгору: гривня перестала дешевшати і помітно зміцнилася відносно долара – за десять днів на 1 грн. Але головний фактор – нафта, що дорожчає – посилив вплив на ціну пального. Третя причина подорожчання: розрахунки граничних цін на пальне Міністерством економіки, що базуються на європейських котируваннях на нафту.
"Якби не чергова публікація рекомендацій Мінекономіки, нинішні ціни пального були б нижчими приблизно на 1,5 грн/л, – констатував Геннадій Рябцев. – Ціна нафти 94 долари за барель – спекулятивна, заснована на геополітиці, ситуації навколо України. Пропозиція нафти у світі більша за попит, але котирування все одно зростають, не виключаю, що незабаром може бути 100 дол./бар.".
Сергій Куюн додав, що в Україні за підсумками тижня ціни на дрібнооптові партії дизпального в середньому зросли на 0,67 грн/л (+2,3%), бензину – на 0,87 грн/л (+2,8%).
"Є всі підстави вважати, що рух нагору збережеться і надалі", – каже експерт.
Великі мережі АЗС ще 4 лютого підвищили ціни на бензини та дизпальне. Зокрема, на WOG та ОККО бензини А-92 та А-95 подорожчали на 1,49-1,59 грн/л, до 34,99 та 35,84 грн/л, ДП на 1,46 грн/л, до 35,30 грн/л. На KLO бензини та ДП подорожчали на 1 грн/л: бензин А-92 – до 33,99 грн/л, бензин А-95 – до 34,59 грн/л, ДП – до 34,39 грн/л. Бензини в мережі SOCAR подорожчали на 1,5-1,59 грн/л, до 35,48 та 35,84 грн/л, ДП на 1 грн/л, до 36,98 грн/л.
У середньому та нижньому ціновому сегменті ціни поступово зростали з 5 по 7 лютого. На "БРСМ-Нафта" бензини подорожчали на 45 коп./л: А-92 – до 31,53 грн/л, А-95 – до 32,53 грн/л, ДП на 0,55 грн/л, до 31 53 грн/л. На Prime усі види пальногоподорожчали на 50 коп./л: А-92 – до 32,50 грн/л, А-95 – до 33,50 грн/л, ДП – до 32,00 грн/л. Ще низка мереж підвищила ціни в межах 0,2-1,6 грн/л.
Як повідомив Артем Куюн, минулого тижня продовжилося зниження оптових цін на автогаз. У частині трейдерів ціни знизилися на 420-600 грн/т або до 26 400 грн/т. Але на аукціонах державного "Укргазвидобування" газ подорожчав на 205 грн/т, до 26 277 грн/т. У роздріб ціни опустилися на 10-30 коп./л.
"У мережі групи "Приват" газ подешевшав на 10 коп./л, до 18,13 грн/л, Chipo та Mango – на 13 та 29 коп./л, до 18,46 грн/л та 18,31 грн/л. "БРСМ-Нафта", "Кворум" опустили ціну на 3-10 коп./л", – уточнив Артем Куюн.
Що може змінитися за тиждень
Прогнози експертів невтішні: бензин та ДП продовжать дорожчати, ціна літра А-95 перевищить 36 грн, літра ДП – 35,5 грн/л.
Сергій Куюн каже, що підвищення оптових цін перекинеться на АЗС до кінця першої декади лютого.
"При поточній вартості нафти, потенціал зростання цін на бензини та дизпальне становить у середньому ще 1 грн/л, – підрахував експерт. – Для стабілізації роздрібних цін пропоную на півроку знизити ставку ПДВ на пальне, як зробили у Польщі. Ціни у них впали на 12%, бензин уже дешевший, ніж в Україні. У нас у ціні літра бензину закладено 6 грн ПДВ та 7 грн акцизу. Якщо тимчасово прибрати ПДВ, то ціни на пальне впадуть на 10%, або на 3-3,5 грн/л".
Геннадій Рябцев каже, що продовжиться плавне підвищення цін у тих мережах, які ще не підняли. У середньому країною пальне подорожчає за тиждень ще на 40-50 коп./л.
Артем Куюн очікує помітнішого зниження цін на автогаз, які майже не змінювалися понад два місяці.
"Передумови до здешевлення є, але реалізувати їх не дають "танцюючі" оптові ціни на кордоні. Якщо цього тижня в опті встановиться чіткий спадний тренд, можна очікувати здешевлення в роздріб на 40-50 коп./л", – каже експерт.