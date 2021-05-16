Кабмин начал контроль цен на топливо. Почему возник дефицит бензина?

Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde

В пятницу, 14 мая, Кабмин решил остановить рост цен на топливо и на период карантина ограничил торговую надбавку на бензин и дизель. Подобное решение Кабмина возмутило крупные АЗС и вызвало панику у украинцев.

"Сегодня" рассказывает, что произошло и чем теперь заправить автомобиль.

Что случилось?

Кабмин ввел граничные отпускные цены на дизтопливо и бензин основных марок – на период карантина. Так, цена бензина марки А-95 не должна быть в розницу выше 30 грн/л.

"Тему регулирования цен мы обсуждали с министром Игорем Петрашко еще до майских. Но тогда нам удалось доказать, что это не очень хорошая идея и мы заключили неформальную сделку: крупные АЗС не поднимают в течение апреля цены на бензин и дизель выше 30 грн за литр, а власть – борется с нелегалами", – рассказал LIGA.net топ-менеджер одной из крупных АЗС.

Но сделка долго не продлилась, крупные АЗС с 1 мая решили больше не удерживать цены из-за низких результатов борьбы властей с теневым рынком.

"Опрос региональных трейдеров, данные таможни и замеры общественных организаций показывают, что все как работало, так и работает", – отметил Куюн в статье для издания "Левый берег".

В свою очередь Кабмин 11 мая опубликовал постановление №450, которым обязал АЗС за 20 дней до повышения цен предупреждать Госпродпотребслужбу.

Позже правительство, по предложению министра экономики Игоря Петрашко ограничило надбавку на бензин и дизель на АЗС на период карантина.

"Петрашко в этой истории принял лишь формальное участие. Главный инициатор этого решения – Офис президента. Петрашко – лишь исполнитель", – рассказал топ-менеджер сети АЗС из Нефтегазовой ассоциации.

Таким образом Кабмин, впервые в истории контролирует цены на топливо.

По мнению главы комитета Верховной Рады по финансам, налогам и таможенной политике Данила Гетманцева, эта инициатива "позволит предотвратить необоснованный рост цен на топливо в розничных сетях".

Бензин пропал?

Производители топлива сами пытаются сейчас сформировать такую картину. Но бензин есть на большинстве АЗС.

В то же время, лишь с 1 по 14 мая один литр бензинов и дизеля подорожал в среднем до 28,2-29,2 грн за литр. Это в пределах суммы, о которой крупные АЗС договорились с правительством, но такой ценник был далеко не у всех.

Например, премиум-сети WOG, OKKO, Shell поставили ценник выше 30 грн за литр.

"Прогнозные импортные поставки в мае могут составить около 120 тыс. т, а общий баланс рынка – более 170 тыс. т, чего достаточно для удовлетворения спроса. В апреле четко просматривался прогнозный дефицит в мае. Кроме выпадения с рынка 35 тыс. т объемов "Роснефти", на 20-23 тыс. т планировали сократить поставки белорусские производители и российский "Лукойл". Сегодня ситуация изменилась в корне, и угроза дефицита позади", – обьяснил "Сегодня" Артем Куюн.

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Каких марок бензина нет?

Самая запутанная ситуация с бензином как раз таки марки А-95. Дело в том, что спектр бензинов А-95 очень широкий.

Поскольку часто качество именно этой марки топлива улучшают различными присадками. И добавляют к названию разные красивые слова – "нано", "евро", "плюс", "евро плюс" и т.д. Но поскольку все эти варианты остаются бензином А-95, то и на них распространяются ограничения, как на А-95 "классик".

Поэтому некоторые виды "улучшенного" бензина на некоторых заправках исчезли. Их стало невыгодно продавать.

Когда ситуация стабилизируется?

Ситуация вполне стабильна. Заправиться можно на любой АЗС. Но вопрос с отсутствием "улучшенных" видов бензина конечно неплохо было бы решить. Для этого Кабмин должен или по-новому трактовать свои граничные цены, или отменить постановление.

"Пока неясно, когда цены упадут. Основания есть, но котировка импортного газа очень высокая, поэтому еще неделю без изменений", – рассказал "Сегодня" Артем Куюн.

В то же время, многие владельцы автомобилей уже вовсю возмущаются. Ведь, по факту, им нечем заправить свои авто.

Как отреагировали на рынке?

Решение Кабмина уже раскритиковали в группе А-95 и Министерстве энергетики, Нефтевой асоциации Украины и других профильных структурах.

"Ручное регулирование цен может уничтожить механизмы формирования цен, которые использовал прозрачный бизнес годами, и создать кризис с непрогнозируемым обеспечением нефтепродуктами для потребителей и остановку работы прозрачных автозаправочных станций", – говорится в заявлении Европейской бизнес-ассоциации..

Кроме того, в этом году бюджет может недополучить до 22 млрд грн.

Ранее мы сообщали, что розничные сети АЗС с 7 по 11 мая подняли цены на бензины и ДТ в пределах 10-50 коп./л, и стоимость топлива не только вернулась на уровень начала апреля, но и превысила его на 10-15 копеек. Эксперты заявили, это связано и с глобальным подорожанием нефти, и с внутренними особенностями украинского рынка.