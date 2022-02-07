Что будет с "Северным потоком-2" и хватит ли газа Украине: Коболев о газовом кризисе

Когда запустят "Северный поток-2" и к чему готовится Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский газопровод "Северный поток-2" точно заработает, но попадет в список санкций, если Россия решится на полномасштабное вторжение в Украину.

Такое мнение озвучил в эфире канала "Украина 24" экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

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"Сейчас есть докритическая процедура, которую "Газпром" вовремя не успел выполнить. Она продолжается и после ее окончания велика вероятность того, что "Газпром" получит "зеленый свет" на запуск этого газопровода. Там действительно есть определенные политические аспекты, но на мой взгяд все выглядит так, что "Северный поток-2" действительно внесут в перечень тех санкций в отношении России, если она решится на военный путь против Украины", – рассказал Коболев.

Он также рассказал, почему США значительно смягчили свою позицию по запуску российского газопровода. По мнению Коболева, это произошло из-за того, что Украина потеряла координацию в этом вопросе.

"Это привело к снятию тех санкций, которые мешали газопровод физически достроить. И сейчас эта координация отсутствует. Этот механизм позволял иметь мощный голос – американской администрации на нашей стороне", – отметил он.

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По словам Коболева, Украина уже начала импорт газа: на февраль законтрактовано объемов на примерно полмиллиарда кубометров.

"Украине нужно будет импортировать относительно большое количество газа для того, чтобы обеспечить следующий озимый сезон. Импорт газа требует средств. Кто это будет делать, где эти средства найдутся – мне непонятно, учитывая довольно плохую ситуацию в "Нафтогазе", – отмечает Андрей Коболев.

Он добавляет, что некоторые члены правительства вводят украинцев в заблуждение, заявляя, что страна уже в феврале начала закачку газа для следующего зимнего сезона.

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"В феврале газ можно только выкачивать, поэтому объемы уменьшаются. С таким темпом, Украина закончит отопительный сезон с самыми низкими запасами газа за многие годы. И придется импортировать объемы, которые будут большими. Я их оцениваю примерно в 10 миллиардов куб.м", – добавил Коболев.

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По мнению Коболева, сейчас украинских людей спасает относительно теплая погода.

"Хотя нужно учитывать любой длинный холодный период. Например, если повторится внезапно март 2018 года. Тогда импорта может теоретически не хватить. Наша главная надежда сегодня – погода, что она будет относиться к Украине по хорошему".

Раньше мы писали, кому может быть на самом деле выгодный "Северный поток-2" и какое условие Европейскому Союзу выдвинул Путин для увеличения поставки газа.