Черника с радиацией. Что показала проверка ягоды с ярмарок и стихийных базаров

Документы на ягоду с результатами тестов есть далеко не у всех продавцов, а где была собрана черника – чаще всего неизвестно

Всегда есть риск, что чернику собрали в зоне ЧАЭС / Фото: Pixabay, Ermal Meta/AFP via Getty Images

В Украине начался сезон черники. Но цены на ягоду кусаются, а ее качество традиционно вызывает вопросы. Дело в том, что ежегодно Госпродпотребслужба отчитывается о найденном в образцах черники Цезий-137 – очень опасном для человека радионуклиде.

Корреспондентка "Сегодня" Алла Чиж сделала контрольную закупку черники и проверила ее в лаборатории. Для проверки выбрали ягоду с обычных рынков, с сертификатом и без, и со стихийного, без каких-либо документов. Любопытно, что и легальная, и "черная" черника продается в одну цену – по 90 гривен за кило.

На удивление оказалось, что все образцы можно есть. Такой результат "Сегодня" получили впервые за несколько лет проверок. Допустимая норма цезия для дикой черники высокая – 500 беккерелей на килограмм. Для фермерской ягоды – только 70 беккерелей.

Самой чистой оказалась ягода с ярмарки на Печерске – 24 Бк/кг. В чернике с Лукъяновского рынка обнаружили почти 135 Бк/кг. Ягода со стихийного рынка возле официального базара показала 181 Бк/кг. Худший результат – у черники, купленной возе метро Лесная – 218 Бк/кг. Это в пределах нормы, но и безопасной такую ягоду не назовешь.

В соцсетях – огромное количество жалоб на стихийные рынки и отсутствие санитарного контроля на стационарных базарах. Сетуют в том числе и на радиоактивную чернику, собранную в Чернобыльской зоне или других регионах Полесья, куда попадала пыль из реактора. Еще одной опасностью могут быть нитраты.

На одном из рынков съемочная группа "Сегодня" сразу же обнаружила отсутствие документов у продавцов. Проверяли ли товар – неизвестно. Продавцы, разумеется, уверяют, что весь товар – качественный. А сразу после включения камер, женщина в белом халате побежала по рядам раздавать бумаги с экспертными выводами.

На стихийном рынке возле метро Лесная закупка вообще превратилась в триллер. Ягоду сначала продали, деньги взяли, а когда услышали, что продукт проверят на радиацию, бросились силой отбирать пакет. В итоге ягоду пытались подменить – видимо, на специальную, "для проверяющих". Но в лабораторию все равно попала черника из ящика – "Сегодня" удалось сохранить пару горстей.

Кроме черники, мы решили проверить на нитраты раннюю дыню. Распознать вредные вещества может только лабораторное оборудование. Исследование показало, что меньше всего нитратов в образце с Печерской ярмарки – 36 при норме 90. А хуже всего оказалась дыня из супермаркета – 77.

Чем опасны нитраты и цезий

"Цезий-137 может накапливаться в мышцах и других органах. При высокой концентрации это приводит к нарушениям работы сердца, почек и печени", – предостерегает специалист по общественному здоровью Киевского центра контроля заболеваемости Андрей Косинов.

Чтобы ощутить такие последствия, нужно съесть очень много загрязненной черники. Но лучше, конечно, не экспериментировать.

А вот влияние нитратов на организм – куда более заметное, чем радионуклидов.

"Снижается сердечный ритм. Возможна головная боль, слабость. Будет клиническая картина отравления", – объяснил Косинов.

Напомним, для тех, кто готовится варить варенье в сезон заготовок, есть другие плохие новости – в Украине взлетели цены на сахар. Производители кондитерских изделий жалуются, что украинский продукт оказался самым дорогим в мире.