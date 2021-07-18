Сезон черники стартовал. Почем продают ягоду и где найти дешевую

Врачи советуют есть чернику ради здоровья, но цены на украинских рынках бьют по кошельку

Черника пока "золотая" / Фото: Pixabay, SERGEI GAPON/AFP via Getty Images

В Украине уже почти две недели активно торгуют грунтовой голубикой, а теперь на прилавках появилась и черника. Просят за нее от 55 гривен за литр, правда, ягоду за такую цену еще нужно поискать. Корреспонденты "Сегодня" проверили цены и узнали, где дешевле.

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Оказалось, что самая дешевая черника продается на трассах. Там ею торгуют жители окрестных сел, которые и собирают ягоду. Например, в Житомирской области обнаружилась черника за 55 и за 60 гривен за литр. Интересно, что цена на ягоду растет к вечеру, а утром она ниже.

Зато на городских рынках найти дешевую ягоду практически невозможно. Цены колеблются в диапазоне от 80 до 100 гривен за литр. Причем за 80 гривен продают чернику среднего качества, вся хорошая и сладкая – по 90-100 гривен. Чтобы не отпугивать покупателей такими ценами, ягоду фасуют по поллитра – за 40 и 50 гривен соотвественно.

А вот заготовители закупают чернику оптом по 40 гривен за килограмм. Говорят, во столько же она обходится и торговцам, которые в итоге накручивают цену в вдвое.

Сюжет Эльвины Сеитбулаевой

Чем полезна черника

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Диетологи тем временем напоминают – черника одна из самых полезных ягод. Она укрепляет иммунитет больных сахарным диабетом, помогает во время простуды и даже влияет на настроение.

"Черника содержит целый комплекс биологически активных веществ, которые связаны с долголетием. У человека лучше работает печень, ниже риск инсультов и инфарктов", – говорит диетолог Оксана Скиталинская.

А еще черника полезна для зрения. Офтальмологи советуют ежедневно съедать по три ложки этой ягоды.

"В чернике очень большое количество антоцианов. Это компоненты, которые влияют на регенерацию сетчатки глаза, которая отвечает за остроту зрения. Эти компоненты повышают микроциркуляцию", – объяснила офтальмолог Мария Клевцова.

Напомним, для тех, кто готовится варить варенье в сезон заготовок, есть и плохие новости – в Украине взлетели цены на сахар. Производители кондитерских изделий жалуются, что украинский продукт оказался самым дорогим в мире.