Часики тикают. У Украины осталось мало времени на выполнение требований МВФ

В Нацбанке напомнили, что Международный валютный фонд летом уйдет на каникулы, а значит не сможет заняться вопросом украинской программы

Украина рассчитывает еще на 2 транша МВФ / Фото: AFP, Сегодня

Украина заинтересовала в том, чтобы до конца июня выполнить маячки Международного валютного фонда (МВФ), необходимые для получения траншей по программе stand-by. Дело в том, что во второй половине лета Совет директоров Фонда традиционно уходит на каникулы, а Украине следует получить деньги до осени – в сентябре Киев ждут пиковые выплаты по госдолгу.

Об этом рассказал замглавы НБУ Юрий Гелетий в интервью FinClub.

"Если мы выполняем все предварительные мероприятия, Украина выходит на Совет директоров МВФ. Учитывая каникулы в Фонде во второй половине лета, безусловным приоритетом для нас будет выполнение предварительных мероприятий до конца июня", – сказал он.

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Гелетий напомнил, что судьба необходимых законопроектов зависит от Верховной Рады. На новый транш можно будет рассчитывать только после выполнения обязательств Украины перед МВФ.

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"И все эти вопросы мы должны урегулировать, чтобы двигаться к достижению соглашения на уровне персонала – staff level agreement – и дальше выполнять предварительные мероприятия и уже попадать с первым пересмотром программы в Совет директоров МВФ", – добавил замглавы НБУ.

Напомним, уже с этой недели Верховная Рада перейдет на ускоренный режим работы, чтобы принять законопроекты, необходимые для сотрудничества с МВФ.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что необходимые законы Рада примет до 1 июня.

Напомним, сейчас Украина находится в 18-месячной программе МВФ stand-by, которую утвердили 9 июня 2020 года. Программа рассчитана на 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долл.), но Киеву пока удалось получить только 2,1 млрд долл. первого транша. 13 февраля 2021 года миссия МВФ завершила работу в Украине без принятия решений о пересмотре программы stand-by.

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