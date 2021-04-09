Цены рванули вверх: что подорожало в Украине в марте

Потребительская инфляция в Украине в марте 2021 года в годовом выражении, по сравнению с мартом 2020 года, ускорилась до 8,5%. Для сравнения: еще в январе инфляция составляла 6,1%. С начала года потребительские цены выросли на 4,1%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. В месячном исчислении, по сравнению с февралем-2021, цены выросли на 1,7%.

Цены на продукты и безалкогольные напитки в марте выросли в среднем на 2,1%.

Сильнее всего подорожало подсолнечное масло – на 9,7%. На 1-4,8% выросли цены на сахар, фрукты и овощи, рис, хлеб, мясо, рыбу. А вот яйца подешевели на 0,6%.

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Цены на алкоголь и сигареты продолжили рост – плюс 0,7%. Подорожание произошло из-за повышения цен на табачные изделия на 1,2%.

Одежда и обувь стали дороже в среднем на 12,7%. При этом одежда подорожала на 13%, а обувь на 12,3%. К слову, локдаун уже заставил украинцев экономить на одежде и обуви.

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Цены на транспорт выросли на 1,8% – в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 5,7%, а также проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте – на 4,4% и 1,6% соответственно.

Напомним, Всемирный банк ожидает, что инфляция в 2021 году составит 5%, останется на этом же уровне в 2022-м, а в 2023-м ускорится до 5,8%. У МВФ более пессимистичные ожидания на этот счет.